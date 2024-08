Horóscopo del 12 de agosto: Tarot, número de la suerte y predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES (20 MAR – 19 ABR): Estás llevando tu vida afectiva de manera muy superficial; esa persona anhela más unión y no solo diversión. Hoy, obtendrás resultados favorables en gestiones económicas y profesionales que compensarán días de mucho esfuerzo.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Una llamada de la persona que te interesa pidiéndote una cita te llenará de ansiedad. No arriesgues todo lo que has logrado profesionalmente; aceptar una nueva propuesta en este momento sería como empezar de cero.