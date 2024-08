Horóscopo del miércoles 7 de agosto: predicciones y tarot de Josie

TAURO : 20 ABR – 20 MAY. Estarás muy inspirado en el amor y sorprenderás al ser amado con tus detalles. No dejes para después actividades que puedes realizar hoy o se te complicará el trabajo.

GÉMINIS : 21 MAY – 21 JUN. El amor y la aventura se combinarán para hacer excitante tu día. Pensarás en cambiar de trabajo, pero no lo comentes con nadie hasta estar seguro de haberlo encontrado.

CÁNCER : 22 JUN – 21 JUL. Esa persona que parecía no darse cuenta de tu interés demostrará que te corresponde. Estás despilfarrando tu dinero en asuntos sin importancia; ten cuidado.

SAGITARIO : 23 NOV – 22 DIC. Estás en una etapa de renovación y buscarás cambios para hacer estable tu vida afectiva. Las cosas en el trabajo no saldrán como lo esperabas, pero no debes darte por vencido.

CAPRICORNIO : 23 DIC – 21 ENE. La incertidumbre quedó atrás y estás viviendo un gran momento sentimental. Las felicitaciones por tu desempeño no se harán esperar; disfrútalo, pero no descuides tus obligaciones.

PISCIS: 18 FEB – 19 MAR. Tu situación afectiva no mejora a pesar de tus esfuerzos; decidirás no dar más oportunidades. Una visita al médico no te caería nada mal y tómate un pequeño descanso.