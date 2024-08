Hugo Pozo dice que ningún artista se siente representado ni ayudado por el Ministerio de Culturas

Fuente: erbol.com.bo

El reconocido actor boliviano Hugo Pozo expresó su frustración por la falta de apoyo que el Ministerio de Culturas brinda al sector artístico, al extremo de ningún artista se siente representado por esa cartera de Estado.

Pozo recordó que hace 50 años, sus maestros y colegas ya se quejaban de la ausencia de respaldo, y lamentó que la realidad no haya mejorado desde entonces.

«Desde el tiempo en que empecé en el teatro, mis maestros siempre se quejaban de la falta de apoyo. Han pasado 50 años y sigo quejándome», comentó Pozo entre risas, subrayando que la situación para los artistas bolivianos no ha cambiado significativamente.

El actor confesó que siente «envidia» de otros países donde la cultura es valorada y respaldada, mientras que, en Bolivia, la cultura parece ser tratada como «la quinta rueda del coche».

Según Pozo, ningún gobierno ha brindado el apoyo necesario al sector cultural, y señaló que la falta de cercanía entre los artistas y las autoridades se debe a la designación de ministros que no tienen experiencia ni interés en la cultura o el turismo del país.

«Nos ponen a ministros de Cultura y Turismo que no tienen idea de lo que es la cultura, no saben lo que pasa en la parte cultural del país. ¿Cómo pueden representar si no saben?», cuestionó Pozo.

El actor de teatro popular, lamentó que ningún artista se sienta representado por el Ministerio de Culturas. Sin embargo, mantuvo la esperanza de que algún día llegue una autoridad que realmente valore y apoye el arte y la cultura en Bolivia.