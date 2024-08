Incendios forestales: Seis ciudades del país tienen aire entre regular y muy malo

Evacúan a niños

“Mis niños, yo, el papá y los abuelos, todingos estamos resfriados. Me cuesta respirar, la espalda y el pecho me duelen, cómo serán los niños, solo les hemos dado calmadolcito. Amanecen con lagañitas en los ojos, me tuve que venir a San Javier porque es demasiado exponerlos. El humo es bastante, no se ve de aquí a otra casa”, describió Coimbra, secretaria de actas de La Esperanza.