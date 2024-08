Indígenas de la Amazonía Sur se moviliza en defensa del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) ante el Tribunal Agroambiental

Una comisión de líderes indígenas, encabezada por la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) e integrada por representantes del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), del Gobierno Indígena Autónomo del TIM (GIA-TIM), del Pueblo Indígena Movima, del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), se presentaron ante el Tribunal Agroambiental en

Sucre para expresar su profunda preocupación por las recientes demandas que ponen en riesgo la integridad del TIM.

Defensa de la Integridad Territorial

La visita se dio en respuesta a tres demandas contenciosas administrativas interpuestas por las comunidades campesinas e interculturales Triángulo II, San Juan de Eva Eva, y el Gran Consejo Tsimane, que buscan impugnar la Resolución Administrativa RA-SS Nro. 0090/2023, que favorece al TIM con la dotación de más de 181.130,3418 hectáreas, en el área conocida como Bosque de Tsimanes.

El área en disputa, reconocida históricamente por el Decreto Supremo 22611, fue adjudicada al TIM tras un largo proceso de lucha que culminó en 2019 con la entrega del título ejecutorial. Sin embargo, desde 2020, las organizaciones del territorio enfrentan el desafío de defender la integridad del territorio ante las múltiples demandas presentadas por terceros con intereses en la tierra.

Denuncian manipulación e intentos de división

Uno de los puntos críticos expuestos durante la visita fue la instrumentalización de la dirigencia del Gran Consejo Tsimane por intereses externos que buscan dividir a los pueblos indígenas. A pesar de que las comunidades tsimanes afectadas han reafirmado su pertenencia al TIM, el Gran Consejo Tsimane ha presentado una demanda que amenaza la unidad de las comunidades indígenas.

Para Reinaldo Guaji, presidente de la Subcentral de Cabildos Indígenas «son unos malos dirigentes los que están causando este problema entre pueblos indígenas. Sabemos bien, y para que sepa todo Bolivia, que Enrique Cunay siempre tiene propósitos personales. Nos quiere hacer enfrentar entre pueblos indígenas, y queremos hacer conocer que esa persona nos está dañando.» Guaji señaló directamente al diputado indígena Enrique Cunay como uno de los

principales instigadores del conflicto.

Un ataque a la unidad indígena: Las consecuencias de una estrategia siniestra El conflicto ha surgido debido a una serie de demandas impulsadas por un consorcio de abogados, que busca anular la propiedad del TIM sobre el área del Bosque Tsimane.

Está situación se ha visto agravada con la intervención del Gran Consejo Tsimane, liderado por Maguin Gutiérrez, que, según la dirigencia del TIM, ha sido manipulado para presentar una demanda que no representa la voluntad de las comunidades tsimanes involucradas, pues responde a intereses externos y ajenos al movimiento indígena y al pueblo tsimane.

La comisión también subrayó que esta estrategia jurídica está fomentando un conflicto ficticio entre territorios indígenas, con el objetivo de satisfacer intereses privados y sectoriales. Este actuar no solo amenaza la integridad del TIM, al mismo tiempo deja un penoso antecedente para

el movimiento indígena en Bolivia.

Llamado a la Unidad

Bernardo Muiba ex presidente de la Subcentral del TIM y Ex Subalcalde del Distrito Indígena TIM, recordó con firmeza la histórica unidad entre los territorios indígenas que permitió la consolidación territorial «El TIM ha venido trabajando coordinadamente con los hermanos de las otras subcentrales vecinas, incluyendo al Gran Consejo Tsimane, para consolidar nuestras demandas de tierras según la marcha de 1990 y el Decreto 22611. No queremos que esta unidad se rompa por intereses mezquinos.»

Por su parte, Miguel Ángel Rea, presidente de la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), expresó su preocupación por la actitud de algunos dirigentes del Gran Consejo Tsimane.

«Nosotros estamos prestos a todo diálogo fraterno, pero también vamos a defender con contundencia nuestro territorio. Los movimas vamos a defender nuestro territorio.»

Demandan respeto a los derechos indígenas Ernesto Sánchez, Secretario de Tierra y Territorio de la CPEMB, concluyó la visita reiterando la exigencia de respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

«Estamos aquí presentes para pedir que se nos respeten los derechos de los pueblos indígenas a cada uno donde viven, según lo establecido en la Constitución Política del Estado. Pedimos al Tribunal Agroambiental que respete los derechos legales de los pueblos que estamos aquí presentes.

Fuente: CEJIS – San Ignacio de Mojos