La industria farmacéutica boliviana plantea al Gobierno emitir una norma que defina el arancel cero para la importación de insumos y puedan fabricar medicamentos y, de esa manera, reducir los costos que les representa el adquirir esos productos que se encarecieron en el mercado externo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El gerente general de Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), Josip Lino, recordó que, en 2020, en plena época del COVID-19, ya se determinó la medida y coadyuvó a este sector para acceder a medicamentos para afrontar la crisis sanitaria.

“Se pueda analizar el emitir una norma que disponga por un determinado tiempo el arancel cero para la importación de materias primas e insumos para la producción de medicamentos, lo que coadyuvaría en alguna medida al sector a contener los precios elevados que cancelan por la importación de materias primas e insumos”, indicó Lino, según una nota de prensa.

Recordó que la industria farmacéutica atraviesa desde fines de 2023 los efectos negativos de limitaciones en el acceso al dólar, pese a que en febrero de este año se acordó con el Gobierno el suministro de dólares a través del Banco Unión.

No obstante, Cifabol afirmó que el acercamiento no tuvo los resultados esperados, ya que el Unión no ha podido cumplir con la necesidad del sector, la cual asciende entre $us 10 millones y $us 14 millones por mes, recursos destinados para pagar a los proveedores de materias primas del exterior.

Divisas

Otra problemática que atraviesa el sector es el acceso a tiempo a las materias primas y tener disponibles las divisas para acceder a los proveedores.

“Son muy pocos los proveedores de materias primas para medicamentos en el exterior que comercian con el país, considerando que Bolivia no accede directamente al proveedor de origen, sino a través de intermediarios porque los niveles de consumo no son significativos en el contexto internacional”, indicó.

Lino afirma que para tener oportunamente las materias primas y cumplir con los proveedores, las industrias farmacéuticas efectuaron pagos al exterior en otras divisas y la más utilizada ha sido el euro, pero el acceso a esa moneda ha significado un sobrecosto mayor.

“Es prolongado el tiempo que sufrimos la falta de dólares y actualmente estamos con la dificultad que también estamos complicados con el acceso a otras divisas como el euro, porque la banca ya está dejando de hacer transacciones en esta moneda, por eso el pedido de ver con el Gobierno alguna otra medida, estamos en una situación de emergencia”, expresó.

Pese a estas dificultades, las industrias farmacéuticas han venido garantizando el suministro normal de medicamentos, pero la falta de solución ha llevado al sector a que en las últimas notas enviadas al Ministerio de Economía deban manifestarle que hay preocupación por rupturas de stock de algunas materias primas, lo cual no permite garantizar el abastecimiento.