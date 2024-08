Instagram revive el espíritu de MySpace con música en los perfiles

¿Te acuerdas de MySpace? Sí, esa red social de principios de los 2000 donde podías personalizar tu perfil con fotos, colores, y lo más importante: música. Pues parece que Instagram ha decidido darle un toque nostálgico a su plataforma, porque ahora te permite hacer algo similar: añadir tu canción favorita a tu perfil.

¿Cómo funciona esta nueva característica?

Es sencillo, y seguramente ya te lo imaginas. Si alguna vez quisiste que la gente supiera qué canción te define en este momento, ahora puedes ponerla en tu perfil de Instagram. Solo necesitas ir a tu perfil, seleccionar «Editar perfil», y encontrarás una nueva opción llamada Música. Ahí puedes elegir entre una amplia variedad de canciones y seleccionar un fragmento de 30 segundos que se reproducirá cuando alguien visite tu perfil.

Este toque personal es justo lo que muchos usuarios estaban esperando. Tal vez te has dado cuenta de que, a veces, las redes sociales pueden sentirse un poco impersonales. Tienes tu foto de perfil, una biografía corta y algunos enlaces, pero faltaba algo que realmente mostrara quién eres. Y, seamos honestos, la música siempre ha sido una forma poderosa de expresión personal.

¿Te suena familiar?

Para aquellos que han estado en internet desde los días de MySpace, esta nueva función de Instagram probablemente te hará sonreír. En los primeros días de las redes sociales, MySpace permitía a los usuarios personalizar sus perfiles con una canción que se reproducía automáticamente cuando alguien lo visitaba. Era una forma sencilla y directa de mostrar tu personalidad. Instagram ha tomado esa idea y la ha modernizado para adaptarse a su plataforma actual.

En mi opinión, esto no solo es un guiño nostálgico, sino también una estrategia inteligente para mantener a los usuarios comprometidos. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere que sus amigos o seguidores escuchen la canción que tienen en la cabeza todo el día?

La evolución de las redes sociales

Este movimiento de Instagram es un recordatorio de cómo las redes sociales siguen evolucionando. A medida que las plataformas se esfuerzan por ofrecer nuevas funciones para mantenernos enganchados, también buscan formas de diferenciación. Facebook, Twitter (o X, como se llama ahora), y hasta TikTok están constantemente introduciendo nuevas características para captar nuestra atención.

En WWWhat’s new, siempre estamos al tanto de cómo estas actualizaciones impactan nuestra forma de interactuar online. No es solo una cuestión de funcionalidad; estas características afectan cómo nos conectamos con otros, cómo compartimos nuestras vidas y, en este caso, cómo usamos la música para expresarnos.

¿Cómo podría cambiar esto tu experiencia en Instagram?

¿Cambiará esta función la forma en que usamos Instagram? Tal vez no radicalmente, pero definitivamente añadirá una capa extra de personalización. Ahora, cuando visites el perfil de alguien, tendrás una mejor idea de su estado de ánimo o de sus gustos musicales actuales. Es una manera sutil pero efectiva de hacer que las conexiones en la plataforma se sientan un poco más personales.

Y si eres alguien que ya está pensando en qué canción poner, aquí tienes una sugerencia: elige algo que realmente te represente en este momento. Podría ser la canción que no puedes dejar de escuchar o algo que te haga sonreír cada vez que la oyes. Al final del día, esta nueva característica se trata de ser tú mismo en un espacio digital que a veces puede sentirse un poco genérico.

Así que, si aún no lo has hecho, actualiza tu app y añade un poco de música a tu perfil. Puede que no sea un cambio revolucionario, pero seguro que le da un toque único a tu presencia online.