Intel anuncia el despido de 15.000 personas y frena sus actividades «no esenciales»

Intel anunció hace unas horas el despido de 15.000 trabajadores (esto supone reducir su fuerza laboral en más del 15%) y todo como parte de un nuevo plan de ahorro de costos de 10.000 millones para 2025. De hecho, por las palabras de Intel a The Verge, se cree que los despidos podrían llegar a ser de hasta 19.000.

Además, Intel reducirá su gasto en I+D y marketing en miles de millones cada año hasta 2026; reducirá los gastos de capital en más del 20% este año; se reestructurará para «detener el trabajo no esencial» y revisará «todos los proyectos y equipos activos» para asegurarse de que no está gastando demasiado. Con eso avisan de que se eliminirán áreas de responsabilidad que se solapen, algo que ya han hecho otras empresas como Meta.

Todo después de que Intel que no ha logrado subirse a la ola de la Inteligencia Artificial (y que su rival Nvidia ha hecho estupendamente), haya informado de una pérdida de 1.600 millones para el segundo trimestre de 2024, mucho más que los 437 millones que perdió el trimestre pasado.

Puntos fuertes de Intel y descalabros

Hay negocios de Intel que van viento en popa, a pesar de todo (los ingresos del segundo trimestre fueron de 12.800 millones, solo un 1% menos que el año anterior y casi todas las pérdidas de este trimestre y del anterior provinieron de Foundry).

Como publicaba Xataka a finales de 2023, «Pat Gelsinger está decidido a hacer que Intel vuelva a ser el gran fabricante de semiconductores que alguna vez fue. Parte de la estrategia del ejecutivo gira en torno a fortalecer su negocio de fundición para terceros. A través de Intel Foundry Services (IFS), la compañía ofrece su tecnología y capacidad de producción a clientes externos que, por ejemplo, no tienen sus propias factorías».

Sus ventas se mantienen relativamente estables y sus negocios de PC y servidores siguen siendo rentables, de acuerdo con las cifras hechas públicas. La empresa también está preparada para recibir hasta 8.500 millones de dólares en fondos del gobierno de EE. UU. de la Ley Chips (o Chips ACT).

Hay que tener en cuenta que desde una perspectiva de liderazgo tecnológico, Intel todavía no es un actor importante en chips para servidores de IA como Nvidia (incluso AMD va mejor en este sector). Además, ha tenido que revisar significativamente sus chips insignia para ordenadores portátiles, ya que los chips Arm de empresas como Qualcomm y Apple, pueden ofrecer más duración de batería que Intel.

Además, Microsoft siguió el ejemplo de Apple al deshacerse de los chips Intel para su última lista de hardware de consumo, incluida la Surface Laptop y Surface Pro, y lanzó su iniciativa Copilot Plus PC exclusivamente con Qualcomm.

Carta de Intel a su equipo

La carta que Pat Gelsinger ha enviado a toda la empresa se ha hecho pública. Arranca con un «equipo», para luego comentar los despidos masivos. «Planeamos lograr 10.000 millones en ahorros de costos en 2025, y esto incluye reducir nuestra plantilla en aproximadamente 15.000 puestos, o el 15 % de nuestra fuerza laboral. La mayoría de estas acciones se completarán a fines de este año».

Para añadir que «estamos realizando algunos de los cambios más importantes en la historia de nuestra empresa». «Nuestros ingresos no han crecido como se esperaba y aún no nos hemos beneficiado por completo de tendencias poderosas, como la IA. Nuestros costos son demasiado altos, nuestros márgenes son demasiado bajos, explica el líder en una carta en la que se asume que los despedidos aún no se conocen.

«Mi compromiso es que priorizaremos una cultura de honestidad, transparencia y respeto en las próximas semanas y meses. La semana que viene, anunciaremos una oferta de jubilación mejorada para toda la empresa para los empleados elegibles y ofreceremos un programa de solicitud para salidas voluntarias».

Ha habladod e diversos temas más, entre otros que hay demasiada complejidad, por lo que necesitamos automatizar y simplificar los procesos. Afirma el líder que se gasta mucho tiempo en la toma decisiones, «por lo que necesitamos eliminar la burocracia. Y hay demasiada ineficiencia en el sistema, por lo que necesitamos agilizar los flujos de trabajo».

Como ya han hecho otras empresas, muchos de los despedidos serán jefes. Según la carta: «reduciremos capas, eliminaremos áreas de responsabilidad superpuestas, detendremos el trabajo no esencial y fomentaremos una cultura de mayor propiedad y responsabilidad».

