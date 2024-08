Investigadores hablan de una contundente derrota de Nicolás Maduro en Venezuela

El organismo electoral anunció que el régimen había obtenido una clara victoria. Sin embargo, las cifras facilitadas al Times por un grupo de investigadores de oposición ponen en entredicho ese resultado





Investigadores de oposición hablan de una contundente derrota de Maduro en Venezuela (Europa Press)

El organismo electoral de Venezuela anunció el lunes que el presidente del país, Nicolás Maduro, había obtenido una cómoda victoria en las elecciones, ganando otros seis años en el cargo al superar a su principal oponente por siete puntos porcentuales en una votación que se vio empañada por irregularidades generalizadas.

Sin embargo, los resultados parciales de las elecciones, facilitados a The New York Times por un grupo de investigadores asociados a la principal alianza opositora de Venezuela, aportan nuevas pruebas que ponen en entredicho el resultado oficial.

Sus cifras sugieren que el candidato de la oposición, un diplomático jubilado llamado Edmundo González, en realidad venció a Maduro por más de 30 puntos porcentuales. La estimación de los investigadores del resultado -66 por ciento contra 31 por ciento- es similar al resultado obtenido por una encuesta de salida independiente realizada el día de las elecciones en todo el país.

El Times no pudo verificar de manera independiente los conteos, que según los investigadores fueron tomados de los recuentos en papel impresos por unas 1000 máquinas de votación, alrededor del tres por ciento del total del país. El miércoles, la autoridad electoral venezolana, controlada por el gobierno, aún no había publicado los resultados detallados, a pesar de la creciente presión internacional.

Pero varios analistas independientes de encuestas y elecciones revisaron el enfoque de los investigadores y dijeron que, basándose en los conteos compartidos en esa investigación, las estimaciones parecían creíbles. Partiendo de los recuentos parciales, el Times pudo replicar ampliamente las estimaciones de los investigadores sobre los resultados con una diferencia de dos puntos porcentuales.

El candidato de la oposición, un diplomático jubilado llamado Edmundo González, en realidad venció a Maduro por más de 30 puntos porcentuales (EFE/Ronald Peña R)

El anuncio de la victoria de Maduro desencadenó protestas el lunes y llevó a varios países latinoamericanos a suspender o minimizar sus relaciones diplomáticas con Venezuela, sumiendo al polarizado país en un nuevo período de incertidumbre.

El análisis del Times muestra que los recuentos electorales proporcionados por los investigadores no concuerdan con una victoria de Maduro por ningún margen.

Lo que hicieron los investigadores

En Venezuela hay alrededor de 30.000 máquinas de votación. Tras el cierre de las urnas, cada máquina imprime un recuento de votos, y los voluntarios que observan la votación en representación de los partidos políticos tienen derecho legal a una copia.

Para calcular el conteo total de votos, AltaVista, el grupo de investigación, creó una muestra aleatoria de 1500 máquinas de votación en todo el país, aproximadamente el 5 por ciento del total. Diseñaron la muestra de modo que representara proporcionalmente la geografía general y las inclinaciones políticas del país.

Tras el cierre de las urnas, AltaVista comenzó a recolectar copias escaneadas de los conteos, obtenidas por los voluntarios de la oposición. La intimidación por parte de los partidarios del gobierno, los problemas de organización y la cobertura irregular de los teléfonos celulares impidieron que los investigadores obtuvieran todos los recuentos de la muestra, pero consiguieron y verificaron los datos de más de dos tercios de esos distritos electorales.

El martes por la noche, AltaVista hizo públicos los datos, incluyendo las imágenes de los recibos impresos.

En Venezuela hay alrededor de 30.000 máquinas de votación. Tras el cierre de las urnas, cada máquina imprime un recuento de votos, y los voluntarios que observan la votación en representación de los partidos políticos tienen derecho legal a una copia (EFE/ Henry Chirinos)

Las proyecciones de los totales de votos en estos distritos muestran que González, el candidato de la oposición, derrotaría a Maduro por un margen de 66 por ciento a 31 por ciento, señalaron los investigadores. Incluso en los sectores que en elecciones previas fueron bastiones del partido gobernante, los datos muestran que los votantes se alejaron de Maduro.

Razones para creer en los datos de los investigadores

Un enfoque similar habría arrojado estimaciones precisas en elecciones anteriores. Como los datos históricos de las elecciones en Venezuela son públicos, podemos ver que los distritos muestreados en estos comicios han sido representativos del voto nacional en el pasado. En tres elecciones anteriores, los resultados ponderados de estos distritos quedaron a menos de dos puntos del resultado nacional final, según un análisis del Times.

La única diferencia significativa es con los resultados declarados por el gobierno en las elecciones del domingo.

Las elecciones venezolanas bajo el mandato de Maduro, plagadas de supresión de votantes y otras irregularidades, hace tiempo que dejaron de considerarse libres o justas. Sin embargo, la validez de los resultados de las votaciones nunca había sido puesta en duda de manera tan contundente en una elección nacional competitiva.

Los resultados de los investigadores coinciden con los de una encuesta de salida independiente. Una encuesta de salida realizada por Edison Research el día de las elecciones reveló un apoyo abrumador para González. El sondeo, realizado en 100 colegios electorales y basado en entrevistas realizadas a casi 7000 votantes, dio una ventaja a González de 65 por ciento contra 31 por ciento.

Las elecciones venezolanas bajo el mandato de Maduro, plagadas de supresión de votantes y otras irregularidades, hace tiempo que dejaron de considerarse libres o justas (REUTERS/Gaby Oraa)

Analistas independientes de encuestas y elecciones afirmaron que la metodología y las técnicas de AltaVista parecían confiables. Dorothy Kronick, experta en datos electorales venezolanos de la Universidad de California, Berkeley, evaluó la validez de la muestra de los investigadores de la oposición a petición del Times, y llegó a una conclusión similar.

Kronick concluyó que la muestra favorecía ligeramente a las zonas de tendencia opositora, pero no lo suficiente como para explicar la gran diferencia entre las cifras reclamadas por el gobierno y la oposición. “Las cifras son incompatibles”, dijo. “Uno de ellos está equivocado”.

Adam Berinsky, experto en metodología de encuestas del MIT, afirmó que el planteamiento de los investigadores parecía razonable y que, en todo caso, las dificultades a las que se enfrentaron los expertos al recopilar los datos, incluida la supresión de testigos, podrían hacer que se subestime el apoyo de la oposición.

Una técnica estadística diferente no afectaría a la conclusión general. Los datos de los investigadores apuntan a un resultado muy diferente al que anunció el gobierno venezolano.

Si los resultados anunciados se parecieran más, las opciones metodológicas más pequeñas -cómo elegir qué distritos validar, o cómo ponderar los datos de esos recintos- podrían ser decisivas. Pero ese no es el caso. Tal vez este tipo de análisis no sea lo bastante concluyente como para resolver una diferencia de dos puntos, pero puede ofrecer claridad sobre una diferencia de 30 puntos.

Lo que aún es incierto de los datos

Los investigadores están alineados con el partido de la oposición. Los activistas que están detrás del proyecto tienen un historial de oposición al gobierno de Maduro y de apoyo a las causas de la oposición, lo que los convierte en una parte interesada dentro del enfrentamiento político del país. Sin embargo, no han ocupado cargos políticos, y diseñaron su metodología en colaboración con académicos independientes de Estados Unidos y Brasil.

Los resultados de los investigadores coinciden con los de una encuesta de salida independiente. Una encuesta de salida realizada por Edison Research el día de las elecciones reveló un apoyo abrumador para González (AP Foto/Cristian Hernández)

Podría haber algunos sesgos en los datos que no comprendemos del todo. La muestra de 1500 distritos electorales de los investigadores fue seleccionada para garantizar la representatividad partidista y geográfica. Sin embargo, es posible que la selección no sea representativa de algún modo que los investigadores no hayan detectado.

También es posible que los distritos en los que los investigadores no pudieron encontrar recibos de votos fueran significativamente diferentes de aquellos en los que sí los consiguieron. (Por otro lado, eso sería poco probable, pues los investigadores seleccionaron los recintos al azar y afirman que lograron encontrar registros de votos en la mayoría de los lugares donde los buscaron).

Es complicado hacer comparaciones históricas en un país con un historial de problemas electorales. Garantizar una muestra con un número representativo de partidarios de Maduro y de la oposición es un reto sin contar con datos electorales históricos fiables y detallados. La migración de millones de venezolanos en los últimos años hace que cualquier estimación demográfica sea particularmente difícil.