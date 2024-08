Jaime Dunn: ‘Las medidas anunciadas no van a traer dólares a Bolivia’

El analista económico asegura que la única forma de solucionar el problema económico es poniendo un freno a gasto público y al déficit fiscal, así como atraer a la inversión extranjera.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

El analista económico, Jaime Dunn, explicó en el programa Que No Me Pierda, que las medias anunciadas por el presidente Luis Arce, son solo parches, puesto que no ahonda la verdadera causa del problema económico, que son el excesivo gasto público y el déficit fiscal, además que no lograran atraer dólares, puesto que no para esto se tendría que abrir a las inversión extranjera.

“El fondo del asunto es que no hay dólares y para resolver la falta de dólares hay que ver cuál es la causa y la causa principal es el extremo gasto público, el tema de las empresas públicas que consumen muchísimos recursos. Si no resuelve ese problema y las medidas no traen dólares pues, no se va a llegar muy lejos con esto”, indicó el analista económico.

El tema de las plataformas digitales, Dunn afirmó que no aliviará el uso del dólar físico, puesto que las transacciones se realizan por pequeños montos que no resolverán el problema de los importadores.

En el tema de los créditos para los emprendedores, aseguró que un interés de 7,5%, en el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), ‘es extremadamente caro y tampoco trae dólares de forma inmediata’

“Los incentivos a la inversión que coadyuvarán al aumento de productividad y producción en Bolivia, es básicamente reinvertir utilidades, es decir, las inversiones extranjeras en vez de repatriar sus utilidades las tienen que reinvertir en Bolivia y reinvertir en Bolivia no trae dólares”, manifestó.

En resumen, el analista, aseguró que la única forma de atraer la divisa al país es a través de la inversión extranjera.

Lo interesante sería que se abra la inversión extranjera para que libremente los dólares vayan a Bolivia y no que se reinviertan los bolivianos que se gastan que se generan en Bolivia, esto no trae dólares.