Jeff Bezos ya lleva 28 viajes en su nuevo jet. Los suficientes para contaminar lo mismo que tú en 17 años

Jeff Bezos no solo es uno de los hombres más ricos del mundo gracias al emporio de Amazon, sino que también tiene sus hobbies. Uno de ellos, coleccionar jets privados: tenía tres y hace unas semanas hizo una nueva adquisición, el Gulfstream G700. Este no es un jet cualquiera, sino que es el avión privado más avanzado que puede comprarse.

Y si Jeff Bezos tiene sus aficiones, Jack Sweeney también. ¿Quién? Un estudiante universitario que gusta de rastrear los vuelos de aviones privados de celebridades como Elon Musk, Taylor Swift o Jeff Bezos. Aquí es donde confluyen ambos caminos: gracias a Jack Sweeney sabemos que el fundador de Amazon estrenó su nuevo jet privado el 10 de julio de 2024, como deja constancia en su perfil de X/Twitter.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Jeff Bezos tiene nuevo juguete: el jet privado más avanzado del mercado

Solo una línea no basta para describir la magnificencia del Gulfstream G700, el Rolls Royce de los cielos. La elección de la analogía no es casual: esta aeronave valorada en 80 millones de dólares está impulsada por motores Rolls-Royce Pearl 700, lo que posibilitan un rango de vuelo de hasta 14.353 km. Además, cuenta con capacidad para 19 personas distribuidas en cinco compartimentos y dos lavabos de abordo, de modo que puede configurarse con zonas de relax o camas.

Tras su certificación por la Administración Federal de Aviación (FAA) en marzo de 2024, ha comenzado a distribuirse entre sus clientes. Así, Qatar Airways tiene dos unidades para emplear en sus servicios de Qatar Executive, Elon Musk tiene el suyo reservado y sabemos que Jeff Bezos ya está disfrutando de su verano con su Gulfstream G700 surcando los cielos.

Vaya que sí lo está disfrutando: de acuerdo con el portal JetSpy, tiene la identificación N11AF en su cola y opera bajo el dominio de TVPX Aircraft Solutions, una empresa que vela por conservar la privacidad del dueño de la nave. Pero ni por esas: pese a sus esfuerzos por mantener la privacidad, el Bussiness Insider se hacía eco de la visita de Bezos a Ibiza el pasado fin de semana, donde además cambió cielos por mares, es decir, de su Gulfstream G700 a su velero Koru.

Si echamos cuentas, el magnate lleva aproximadamente mes y medio con su flamante nuevo jet privado y en ese corto periodo le ha dado tiempo para 28 vuelos. ¿El problema? Las emisiones de carbono: en los 39 días de actividad ha emitido unas 264 toneladas de dióxido de carbono, el equivalente a las emisiones anuales de una persona estadounidense promedio, pero multiplicada por diecisiete.

Es decir, como 17 años de una persona random, de acuerdo con un estudio de emisiones per cápita publicado en Our World in Data. En el escenario actual de preocupación por el cambio climático, el impacto del uso intensivo de los jets privados resulta alarmante.

Vía | Xataka

Portada | Montaje con fotografías de Daniel Oberhaus y Joerg Mangelsen

En Genbeta | Igualar la fortuna de Jeff Bezos es complicado, pero no imposible: ‘solo’ hay que trabajar 45 años cobrando 2,1 millones la hora