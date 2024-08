Jennifer Lopez le pidió el divorcio a Ben Affleck tras dos años de matrimonio

La cantante puso como fecha de separación el 26 de abril de 2024

Por Jocelyn Noveck y Andrew Dalton, AP

Al parecer, la actitud de Ben Affleck fue un problema para las personas cercanas a Jennifer Lopez desde el principio de su relación a principios de los 2000 (REUTERS/Mario Anzuoni) Al parecer, la actitud de Ben Affleck fue un problema para las personas cercanas a Jennifer Lopez desde el principio de su relación a principios de los 2000 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fuente: infobae.com

Tras dos décadas de relación, dos noviazgos, dos bodas y un sinfín de titulares, Jennifer Lopez ha solicitado el divorcio de Ben Affleck.

La demanda presentada este martes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles pone fin a una pareja de famosos -o al menos a la segunda parte de ella- que deslumbró desde lo más alto del firmamento de la cultura pop y adornó innumerables portadas de tabloides. Se les conoció como “Bennifer”, incluso antes de que estos portmanteaus de pareja poderosa fueran omnipresentes.

El sitio web TMZ fue el primero en informar de la demanda. TMZ dijo que Lopez puso como fecha de separación el 26 de abril de 2024. Añadió que no mencionó ningún acuerdo prenupcial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tras conocerse, enamorarse y comprometerse a principios de la década de 2000 -y protagonizar juntos las tristemente célebres Gigli (2003) y Jersey Girl (2004)-, la pareja se separó, culpando en parte a la presión del ojo público. Pero para deleite de muchos y quizás escepticismo de otros, se reencontraron dos décadas después y se casaron -dos veces- en 2022.

“El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, escribió Lopez, anunciando su primera y rápida boda en Las Vegas aquel julio, y firmando como Jennifer Lynn Affleck. “Quédate el tiempo suficiente y quizá encuentres el mejor momento de tu vida en un drive through de Las Vegas a las 12:30 de la mañana en el túnel del amor con tus hijos y la persona con la que pasarás toda la vida”, escribió en su boletín.

El video filtrado de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

La pareja voló a Las Vegas, hizo fila para obtener la licencia junto a otras cuatro parejas y se casó poco después de medianoche en la capilla A Little White Wedding, donde, según Lopez, un altavoz Bluetooth reprodujo su breve marcha hacia el altar. Para ella, fue la mejor noche de su vida.

Un mes después, celebraron una boda mucho más grandiosa en la casa de Affleck en Georgia, ante amigos y familiares.

Ambos habían estado casados anteriormente. Affleck, de 51 años, se casó en 2005 con Jennifer Garner, con la que comparte tres hijos. Se divorciaron en 2018.

Lopez, de 54 años, había estado casada tres veces antes. Estuvo brevemente casada con Ojani Noa de 1997 a 1998 y con Cris Judd de 2001 a 2003. Ella y el cantante Marc Anthony estuvieron casados durante una década, habiéndose casado en 2004, y comparten gemelos de 14 años. Empezó a salir con el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez en 2017, pero la pareja canceló su compromiso en 2021.

Durante todo este tiempo, ha sido Lopez la que más ha hablado sobre su relación con Affleck. Cuando se le preguntó a principios de este año si era más dura consigo misma porque sus relaciones habían sido de tan alto perfil, Lopez estuvo de acuerdo.

“Oh, sí. 100%. Me ha hecho dudar de mí misma y sentirme mal conmigo misma a veces. A veces me han dado ganas de dejarlo. Pero al final del día, siento que tienes que aprender a manejarlo”, dijo a The Associated Press. “Tomas las cosas que pueden ser constructivas y las utilizas, y el resto las desechas como si fueran odios u otras cosas por el estilo y simplemente dices: ‘Da igual. Sé quién soy, sé lo que quiero hacer’”.

Lopez y Affleck se casaron en Las Vegas 18 años después de que fracasara su primer romance Lopez y Affleck se casaron en Las Vegas 18 años después de que fracasara su primer romance

El propio Affleck expresó su admiración por su dominio de sí misma, y el año pasado declaró a AP que estaba de acuerdo con la observación de que Hollywood no estaba seguro de cómo capitalizar su amplio talento.

“Creo que está en su mejor momento”, dijo entonces Affleck. “Está haciendo un trabajo extraordinario en gran medida porque está dando el paso de responsabilizarse de lo que hace en lugar de decir: ‘Esto es lo que me ofrecen’”.

Lopez protagoniza la próxima película Unstoppable, bajo el sello Artists Equity de Affleck y Matt Damon.

En mayo, protagonizó la película de Netflix Atlas. A finales de mes, canceló repentinamente su gira norteamericana de 2024, diciendo que estaba “desconsolada y devastada” por defraudar a los fans, pero que la medida era necesaria. “Jennifer se toma un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos más cercanos”, explicaron los organizadores en un comunicado.

La gira iba a ser la primera en cinco años, en apoyo de su primer álbum en solitario en una década, “This Is Me…. Now”, y de la película que lo acompaña, una mirada ficticia a su larga vida amorosa, y un documental.

“Cuando era niña me preguntaban qué sería. Crecí queriendo ser una mujer enamorada”, canta Lopez en la canción que da título al disco.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en un partido de Los Angeles Lakers el 16 de marzo de 2024 Ben Affleck y Jennifer Lopez en un partido de Los Angeles Lakers el 16 de marzo de 2024

El álbum se inspiró en su nueva relación con Affleck. Pero la película trata más “del viaje de una persona y de lo que se necesita para pasar del desamor al amor. O el viaje de un romántico empedernido en su búsqueda del amor”. En la película, interpretaba a un personaje llamado The Artist que, del mismo modo, había decidido de niña lo que quería ser de mayor: “enamorada”.

Pero el camino fue pedregoso. En una de las primeras escenas, The Artist va en una moto por la playa con un hombre atractivo, con la cara tapada. Entonces la moto se estrella. “No todas las historias de amor tienen un final feliz”, dice.

(Por Jocelyn Noveck y Andrew Dalton, AP)