Jhonny y Manfred alistan sus siglas para las Elecciones de 2025

Las Elecciones Generales en Bolivia se realizarán en agosto de 2025. Todavía no hay un calendario electoral establecido, ni una convocatoria oficial lanzada por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, hay fuerzas políticas que ya se proyectan con miras a los comicios venideros.

Tal es el caso de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), fundada por el extinto empresario cervecero Max Fernández, y cuya dirección ahora está a cargo de su hijo, el alcalde cruceño Jhonny Fernández.

Consultado sobre una eventual participación en los próximos comicios generales, Fernández aseguró que la UCS estará “en el gobierno nacional” en 2025. No descarta que existan alianzas, pero que estas se conocerán a partir de octubre.

“Estamos trabajando y estoy seguro que seremos gobierno nacional. Veremos (si yo estoy a la cabeza). Estamos construyendo un proyecto de unidad, de fuerza y sobre todo un proyecto solidario, y estén seguros que UCS estará en el gobierno nacional en el 2025 (…). En octubre vamos a definir todo eso (las alianzas). Estamos trabajando en el plan de gobierno nacional y posteriormente nos sentaremos a ver cuáles son los escenarios y veremos también el tema de los posibles candidatos que se puedan presentar para las próximas elecciones”, afirmó Fernández.

La autoridad edil ya comunicó a inicios de año su intención de participar en el proceso eleccionario con el partido celeste y blanco, aunque aún no define al binomio presidente – vicepresidente, ni si será parte del mismo.

Quien tiene la intención de elevar su agrupación a nivel nacional es el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien proyecta que Súmate, alianza con la que él llegó a la Alcaldía, llegue a otras regiones del país. Hasta el momento no descarta candidatear, aunque no lo confirmó todavía.

“En realidad el partido ya está fundado desde hace tiempo, lo que pasa es que se está elevando a nivel nacional la sigla departamental. Entonces es importante tener un partido para cualquier tipo de participación democrática, esos son los requisitos de la democracia en la que tiene que vivir nuestro país (…). Todavía no sé (si seré candidato o no), no hay ni siquiera un calendario electoral, no podemos adelantarnos a esa situación, aunque nunca he descartado ninguna posibilidad”, dijo el burgomaestre cochabambino.

El exalcalde de La Paz, Juan Del Granado, anunció semanas atrás la reactivación del Movimiento Sin Miedo (MSM), también con miras a las nuevas Elecciones. Su sigla ya participó de las elecciones nacionales de 2014; donde perdió su personería jurídica, tras no alcanzar el mínimo de un 3% para conservar dicha condición ante el Órgano Electoral. No obstante, ello no le impide participar en comicios subnacionales.