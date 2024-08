José Mujica fue hospitalizado en Montevideo en medio de su recuperación del cáncer de esófago

Mujica había estado en el hospital la semana pasada, aunque esta información no trascendió públicamente. El ex presidente se había retirado para su hogar con suero el viernes. Sin embargo, volvió a ser internado porque no pudieron seguir pasándole suero en su casa ya que no le encontraban la vena, detalló el diario El Observador. Mujica tiene problemas con las venas porque hace años que sufre vasculitis.

En el inicio de la semana, su ausencia en algunas actividades partidarias había causado sorpresa. Para la militancia del Frente Amplio, la coalición de izquierda de Uruguay, el 25 de agosto es un día particular. Los frenteamplistas celebran el Día del Comité, una instancia en la que los dirigentes de la fuerza política recorren los centros barriales. La instancia de este domingo tuvo una ausencia notoria: la del ex presidente José Mujica.

La esposa de Mujica, Lucía Topolansky, declaró a Montevideo Portal que el viernes el ex presidente fue sometido a un chequeo general en el que le hicieron una endoscopía. “La doctora me avisó que salió bien, pero estarían faltando (algunos otros análisis) para mirarlo hasta el último centímetro. El problema es que como estamos hablando del aparato digestivo, con sus paredes internas, queda todo con una sensibilidad superior. Eso te retrae comer y eso no es positivo”, señaló la ex vicepresidenta uruguaya.

Mujica se ha concentrado en los últimos días en comer más. “En esa lucha estamos”, dijo Topolansky.

Mujica en su casa de Rincón del Cerro con su esposa, Lucía Topolansky (REUTERS/Mariana Greif)