Juan Yujra: «No tengo miedo»

Tras su liberación, el dirigente del transporte pesado conversó con Notivisión Primero de Red Uno.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

El dirigente de Transporte Pesado, Juan Yujra, se refirió a su aprehensión y posterior liberación en las últimas horas en Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«No tengo miedo», afirmó en entrevista con Notivisión Primero de Red Uno.

Afirmó que se sintió «impotente» el momento de su aprehensión, el miércoles por la mañana.

«Me interceptaron como si fuera un delincuente. Yo di una conferencia de prensa, me estaba retirando a mi domicilio y a las cinco cuadras, unos cinco policías, vestidos de civil, me agarraron, sin ninguna notificación, mandados por el gobierno, obedecen órdenes. No dijeron nada, no tenían ningún argumento, les pregunté y me respondían que luego me explicarán. Me quitaron el celular. Me llevaron a la Felcc. Armaron un show», dijo.

Cuestionó que no le explicaron los motivos de su aprehensión en ese momento, sino en oficinas de la Felcc, pero tampoco le explicaron claramente de qué se le acusaba.

«Por el resto, me siento bien. Si tengo que agarrarme con un policía de frente, no le tengo miedo, soy un hombre que tengo que defender mis derechos. Como ellos tienen armas, tienen el poder, hacen lo que les da la gana, eso me tiene impotente y eso lo hacen con todos los bolivianos», agregó.

Aseguró que las demandas de su sector son justas, principalmente, el reclamo por la sanción a un transportista que filmó lo que sucedía en la puerta de la refinería.

«Estábamos en una reivindicación social. A los transportistas les amedrantan, es una dictadura, el gobierno está actuando de mala forma. Los choferes no pueden protestar, manifestarse, hacer conocer su molestia, hay que hablar lo que se ve», explicó.

También rechazó que el transportista acusado haya ingresado a la refinería en estado de ebriedad.

«Armin Dorgathen (presidente de YPFB) dijo que entró borracho. El único borracho es él, él se farrea y al otro día así se va a su trabajo. Las autoridades deben hablar la verdad a la población, quieren crear zozobra, miedo, hacerle creer a la población que estamos defendiendo algo ilegal, los transportistas están amordazados», detalló.

Comentó que el miércoles por la mañana participó en la protesta de los transportistas, que era paro y no bloqueo.

«Se han vulnerado derechos. No pueden obligar a los cisterneros a entrar, porque no tienen contrato con Yacimientos, son contratados por los surtidores para trasladar el combustible. Nadie quería entrar porque había estos abusos», añadió.

Aseguró que está de acuerdo con sanciones fundamentadas, pero no por usar celular en la puerta.

En cuanto a su situación legal, Yujra tiene medidas sustitutivas; no puede hacer reuniones a 500 metros de la refinería, no puede hacer protestas a 100 metros de surtidores, tampoco puede salir del país mientras duren las investigaciones.

«Agradezco, primeramente, a Dios, a mi familia. También a la gente, a los activistas, el pueblo, el Comité Cívico, el rector de la Universidad, el Colegio Médico, todas las personas que salieron a apoyarme, sin su ayuda quizás el gobierno no escucharía. También a mis compañeros que no entraron a cargar el combustible hasta que me liberen. Fue una lucha conjunta, estamos defendiendo a un transportista que le vulneraron sus derechos», complementó.

Aseguró que continuará pidiendo la normalización de la distribución de combustible y del dólar.

«Queremos trabajar, no queremos estar en protestas. Al señor presidente le digo que no haga persecución, no amedrente. Si salimos a las calles es porque tenemos hambre», aseveró.