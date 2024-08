Juntas escolares piden la suspensión de clases en Cobija debido a la contaminación por incendios

Asimismo, declaró que se aguarda que las autoridades se reúnan con los directores, el director de departamento de Educación para analizar esta posibilidad y se pueda suspender las clases.

“Que salga la idea de que por lo menos se pueda suspender uno o dos días las clases hasta que baje un poco esta necesidad, es alto índice de contaminación que existe en el aire y esto puede ocasionar problemas a los niños”, aclaró.

El representante de las juntas escolares pidió tomar en cuenta también el tema económico ya que en caso de que los menores de edad se enfermen, deben comprar medicamentos.

“Todas las familias están viviendo ahorita que un niño se resfría, hay personas que no tienen, no cuentan con recursos económicos para poder comprar un medicamento, peor que los centros de salud no te lo dan los medicamentos y eso es lo que tenemos que precautelar. Esperemos que las autoridades pongan la mano al pecho y piensen en nuestros niños para poder precautelar de la salud de ellos”, agregó.

Los incendios forestales continúan afectando al país, actualmente la región oriental es la más afectada.

Desde Naabol han emitido un comunicado para la suspensión de todas las operaciones aéreas en el aeropuerto Cap. Aníbal Arab, de la ciudad de Cobija, debido a que la densa humareda afecta en la visibilidad aérea.