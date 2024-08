Kamala Harris destina USD 90 millones a una estrategia publicitaria con la que busca achicar aún más la brecha con Trump

La campaña de la vicepresidente y candidata demócrata apunta a llegar a algunos grupos sociales clave en siete estados indecisos, que consideran que aún pueden ganar.

El equipo de Kamala Harris destinó 90 millones de dólares a una estrategia publicitaria con la que busca achicar aún más la brecha con Trump (AP)

El equipo de campaña de la vicepresidente y candidata demócrata, Kamala Harris, informó este miércoles que ya está en marcha una estrategia publicitaria valorada en unos USD 90 millones, con la que buscarán seguir acortando la brecha con su principal rival, Donald Trump.

El principal subdirector del grupo, Quentin Fulks, explicó que el gasto apunta a que Harris pueda “abrirse paso con anticipación en un atestado entorno de medios y dejar clara la opción y los riesgos de esta elección para los votantes que la decidirán”. “La única candidata apta para dirigir a nuestro país en los próximos cuatro años” es ella, sumó.

El trabajo estará enfocado principalmente en el costado personal de la Vicepresidente, su carrera como fiscal en California y su compromiso con no ceder ante los intereses de los grupos más poderosos, lo contrario a la agenda de Trump, que describió como “peligrosa y extrema”.

Los anuncios se enfocarán en el costado personal de Harris (EFE)

Además, los anuncios se mostrarán en siete estados indecisos en los que el equipo confía que aún puede ganar y se ha puesto a la ofensiva, a pesar de que los republicanos ya los dieran por conquistados. Se trata de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, aunque también se hará una expansión del gasto a mercados más pequeños, como Marquette, Wisconsin y Erie, donde la candidata aún no tiene una fuerte presencia.

El objetivo de esta estrategia serán votantes poco involucrados en la política nacional y con baja motivación para ir a las urnas, por lo que se evitarán los programas de análisis y debate y, en cambio, se mostrará en emisiones de The Bachelorette, Big Brother, The Daily Show, Love & Hip Hop: Atlanta y The Simpsons.

Este plan, que se extenderá durante agosto, es la mayor inversión que la campaña ha realizado hasta la fecha con el objetivo de llegar a los votantes, a tan solo dos meses y medio de las elecciones de noviembre. En comparación, en julio, cuando Joe Biden anunció que no continuaría con su candidatura, el equipo de campaña había gastado tan sólo USD 5 millones en publicidad, intentando contrarrestar los rumores negativos.

La candidatura de Harris despertó una ola de apoyos y contribuciones a la campaña (REUTERS) La candidatura de Harris despertó una ola de apoyos y contribuciones a la campaña (REUTERS)

De todas formas, la noticia de que Harris encabezará la lista azul despertó una ola de apoyos dentro del partido, consiguiendo así vastos fondos de sus simpatizantes en poco menos de un mes. Según sus datos oficiales, en julio recaudaron unos USD 310 millones, que subieron hasta los USD 337 para principios de agosto.

Harris recortó a casi la mitad la ventaja con Trump en Florida

Una encuesta difundida este miércoles por la Florida Atlantic University expuso que la demócrata había logrado reducir casi a la mitad la ventaja que el republicano sacaba sobre el anterior candidato, Biden. Exactamente, en junio Trump tenía seis puntos de ventaja sobre el Presidente (49% a 43%) mientras que, ahora, sólo saca tres frente a Harris (50% a 47%).

“La reducción de la brecha entre Trump y Harris es coherente con el estrechamiento que hemos visto en otros estados. Si esta tendencia se mantiene, es posible que veamos una carrera competitiva en Florida”, analizó Kevin Wagner, profesor de Ciencias Políticas y codirector del laboratorio de encuestas de la FAU.

No obstante, estos números podrían definirse mejor tras el segundo debate presidencial y en las próximas semanas, en las que los candidatos se pronunciarán sobre cuestiones clave en el estado como los derechos reproductivos, donde el aborto es apoyado por el 56% de los vecinos.

