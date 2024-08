La alcaldesa de París vuelve a nadar en el Sena antes de los Juegos Paralímpicos

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«A partir del año que viene, nadar en el Sena se convertirá en una parte esencial del verano parisino», aseguró la alcaldesa en sus redes sociales, donde publicó un video de la experiencia. El Ayuntamiento de París ya había indicado que está previsto que se lleven a cabo obras de acondicionamiento del río en la primavera de 2025, para que a finales de junio sea posible bañarse en el Sena.

Na deze zomer in Parijs is zwemmen in de Seine een onvermijdelijkheid geworden, aldus de burgemeester #AnneHidalgo Mooi voorbeeld voor Amsterdam, zwemmen in de grachten. Via #LinkedIn pic.twitter.com/Ferkwny8CG

