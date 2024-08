La Convención Demócrata busca dar inicio a la transición partidaria entre Joe Biden y Kamala Harris

Gran expectativa por el discurso que el presidente norteamericano ofrecerá durante la cumbre del Partido Demócrata en Chicago

Los artículos están a la orden del día en el Centro de Convenciones McCormick de Chicago, donde se desarrolla la Convención Demócrata (Infobae)





El ambiente en el Centro de Convenciones de McCormick, en Chicago, está rodeado de estrictas medidas de seguridad: bloques de cemento, camiones que recogen nieve para impedir el acceso vehicular y entradas custodiadas, incluso con detección de metales al estilo aeroportuario. En este escenario, inicia una Convención Demócrata cuyo subtexto es claro: contrastar su enfoque con el de Donald Trump y honrar al presidente Joe Biden.

Según Cedric Richmond, congresista y uno de los oradores en la primera jornada, la convención busca resaltar los logros alcanzados en los últimos cuatro años, tanto en la agenda doméstica como en la internacional. Minyon Moore, presidenta de la Organización de la Convención Demócrata, subrayó la importancia de este evento al señalar: “Estamos parados en los hombros de Hillary Clinton”. El partido busca una visión optimista hacia el futuro interno y el de la nación.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, será uno de los primeros en dirigirse a los asistentes. También se espera la participación del presidente Biden -¿en prime time?- y su esposa Jill Biden, acompañados de figuras prominentes del partido como Hillary Clinton y Kamala Harris. Clinton, considerada una mentor para muchos en el partido, hablará ante una audiencia que busca renovar sus expectativas tras los desafíos recientes.

De acuerdo con la agenda oficial -que se comunicará a las 3 pm (hora local)- también se contará con la presencia de dos jóvenes promesas del partido: la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. Ambos representan segmentos progresistas y moderados dentro del partido, respectivamente, buscando posicionarse en el escenario político para futuros roles.

En la Convención Demócrata que se desarrolla en Chicago los organizadores buscan mostrar la transición entre Joe Biden y Kamala Harris (Infobae)

En el contexto de la convención, unos cuatro grupos han solicitado permisos para realizar marchas de protesta en la ciudad: United States Palestinian Community Network, Students for a Democratic Society, Chicago Alliance Against Racist and Political Repression, y Poor People’s Human Rights Campaign. Estos grupos, a la espera de ser escuchados, reflejan diversas preocupaciones sobre las políticas actuales y futuras.

A medida que la convención avance, se seguirán escuchando más nombres prominentes, y la presencia tanto de Ocasio-Cortez como de Beshear promete añadir dinamismo a la jornada. Sin embargo, la atención principal estará en la intervención de Biden y Kamala Harris, quienes se espera que aparezcan juntos, simbolizando una transición sólida y unificada hacia el futuro del partido demócrata.

La organización del evento, aunque compleja y con imprevisibles de última hora, se muestra robusta. La preparación y gestión detrás de este tipo de eventos demuestran la capacidad del partido para adaptarse, un reflejo de su intención de seguir avanzando políticamente. Finalmente, los aspectos logísticos no han sido menores, con detalles que van desde la seguridad hasta el marketing de productos, mostrando la sofisticación y culturalidad típica de tales eventos en Estados Unidos.

Oradores destacados:

– Alcalde de Chicago, Brandon Johnson

– Alexandra Ocasio-Cortez, Cámara de Representantes por Nueva York.

– Andy Bashear, gobernador del estado de Kentucky.

– Ex Secretaria de Estado y candidata presidencial Hillary Clinton.

– Primera Dama Jill Biden.

– Presidente Joe Biden.