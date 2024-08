La excusa que el exdiputado argentino acusado de pedofilia dio a la mujer que le entregó

Fuente: https://actualidad.rt.com

La mujer que entregó a la Policía de Argentina al exlegislador provincial Germán Kiczka, buscado por una causa de pedofilia, reveló a medios locales cómo fueron los diálogos que mantenían desde que él se había instalado en un campin de la localidad de Loreto, provincia de Corrientes.

«Desde que estuvo acá, él se sentaba a un metro de mí y conversábamos«, dijo Julia, vecina del ‘camping’. Aseguró que sus charlas eran «como las de cualquier persona» y que el exlegislador le había dicho que «se sentía triste, que estaba un poco caído y que vino por unos días a hacer un retiro espiritual«.

🚨 Patricia Bullrich comunicó que ya se encuentra detenido en Corrientes, el diputado pedófilo, Germán Kiczka. «Estos desviados mentales la van a pagar. No tengan la más mínima duda», agregó la ministra de seguridad. pic.twitter.com/2ORod0iVUV => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas — Alerta 140 (@Alerta140) August 29, 2024

Estos diálogos se dieron mientras la mujer no reconoció al acusado, ya que al no tener suministro eléctrico en su casa no podía seguir las noticias, hasta que pudo revisar su teléfono celular y vio «la cara de este señor». «Entonces me asusté y casi me agarró un infarto«, comentó.

A partir de ese momento, Julia debió disimular sus emociones para que Kiczka no se diera cuenta de que ya sabía quién era. «Estuve un buen rato como medio inconsciente y después me paré como para agarrar fuerza», dijo al recordar el momento en que llamó a la Policía.

Tras el operativo que derivó en la detención del exlegislador acusado de pedofilia, el encargado del campin en el que se alojaba reveló que él le había dicho que tenía problemas con su familia, por lo que quería alejarse durante algunos días.

La detención de los hermanos

Kiczka, de 44 años, era buscado por los delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil, material hallado en su computadora tras una serie de allanamientos. Su detención se produjo la noche de este miércoles y fue trasladado a una comisaría de Apóstoles, ciudad misionera de la que es oriundo. Al llegar al lugar afirmó que es víctima de una «persecución política».

Por su parte, su hermano Sebastián, acusado de los mismos delitos, fue apresado este jueves en San Juan de la Sierra, Misiones. Testigos de la captura señalaron que el apresado fue encontrado como «un linyera (vagabundo) desorientado».