La Fiscalía chilena pidió cinco años de cárcel para el ex presidente de Colo Colo

A fines de la semana pasada, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago imputó a Gabriel Ruiz-Tagle, ex presidente del club Colo Colo y también ex ministro y ex subsecretario del Deporte durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y pidió cinco años de presidio por el delito de uso de información privilegiada e infracción a la Ley De Valores.

El fiscal Jaime Retamal estableció que Ruiz-Tagle, en su calidad de presidente y director de Blanco y Negro, controlador de Colo Colo, se hizo de información clave en una sesión del Directorio y solo un día después dio instrucciones a ejecutivos de otra sociedad que controla – Inversiones III -, para que compraran y vendieran acciones de ByN.

De acuerdo a antecedentes de la causa, Ruiz-Tagle vendió el 29 de mayo de 2018 alrededor de 1,3 millones de acciones de Colo Colo, obteniendo ganancias por $1.228.146.456 (poco más de USD 1,3 millones).

Según la acusación, el empresario “operó en el mercado bursátil aprovechándose de la mencionada información que obtuvo en virtud de su privilegiada posición como Presidente y Director de ByN, esto es, como un insider (primario) de la empresa emisora, evitando una importante pérdida del valor de sus inversiones”, según consigna una nota de Mega Investiga.

Ruiz-Tagle ya había sido multado con $220 millones (USD 236 mil), tras autodenunciarse ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que además lo inhabilitó para ejercer cargos en sociedades anónimas por un período de cinco años.

Amén de la pena de cárcel, el persecutor pidió la inhabilitación absoluta de Ruiz-Tagle para ejercer derechos políticos y cargos públicos durante el tiempo que dure la condena, además del decomiso de los efectos proveniente del delito y el pago de las costas judiciales, “atendido que no goza del privilegio de pobreza”.

Meses atrás, Gabriel Ruiz-Tagle aseguró que dicha venta se trató de un simple “error”, puesto no sabía que en ese momento había un bloqueo para realizar las transacciones. Su defensa también apuntó a la ausencia de una política en Colo Colo que mantuviera vigente dicha información.

Ruiz-Tagle pagó $100 millones (USD 107 mil) para lograr un permiso de un mes y viajar a España, el año pasado.

Los testigos de la Fiscalía

El fiscal Retamal también llamó a declarar a 26 testigos, entre ellos importantes ejecutivos del club albo como el actual presidente de ByN, Aníbal Mossa, quien deberá entregar su testimonio sobre aquella polémica sesión del Directorio del 28 de mayo de 2018 donde se discutieron los estados financieros del “Cacique”.

Otros testigos citados son Alejandro Paul, actual gerente general de ByN; el expresidente del club albo, Leonidas Vial Echeverría; el ex gerente deportivo, Sabino Aguad – una de las figuras más poderosas del fútbol chileno -, y el periodista y exdiputado Gustavo Hasbún, entre varios otros.

El Ministerio Público también sentará en el estrado a Andrés Montes, fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero, cuyo trabajo fue clave al detectar los delitos por los que se imputan al empresario, delitos que en Chile son denominados “de cuello y corbata”.

Otras polémicas

La formalización de Gabriel Ruiz-Tagle en agosto de 2023 no ha estado exenta de polémicas. En octubre del año pasado, tuvo que pagar $100 millones (USD 107 mil) de fianza al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a fin de obtener un permiso de casi un mes para viajar a España a matricular a su hijo en la Universidad de San Pablo, operarse una rodilla en el Hospital de Barcelona y llevar a cabo una serie de reuniones con ejecutivos de una empresa de su propiedad. Dicha cifra era bastante más alta a la que había ofrecido un mes antes para levantar su arraigo nacional, – $5 millones, unos USD 5,300- , la que fue rechazada.