La mujer mas longeva de El Alto tiene 111 años

Luego de una ardua búsqueda que duró casi dos meses, se logró encontrar a una de las mujeres más longevas de la ciudad de El Alto y al parecer de Bolivia, se trata de una anciana que tiene 111 años a quien le gusta p’ijchar (mascar) coca. El próximo lunes 26 de agosto se realizará un homenaje a todos los adultos mayores alteños.

Fuente: https://www.elalteno.com.bo

“Hemos encontrado a los dos abuelitos (varón y mujer) más longevos de El Alto y de los dos, la anciana es la más longeva con 111 años. Gracias a Dios ella aún está lúcida, está estable y tiene una familia que la quiere mucho”, declaró el director de Desarrollo Humano de la Alcaldía de El Alto, Noel Soto.

De los dos, es la adulta mayor la que se encuentra más fuerte, le gusta comer sopa, p’ijcha coca y solo habla aimara. Vive en la zona Mercedario, del Distrito Municipal 3, donde sus nietos y bisnietos la cuidan.

“A pesar de que no tiene dientecitos, porque no le gusta usar placa dental, a ella le gusta p’ijchar su coquita y come calditos. No habla en castellano, pero habla muy bien el aimara”, explicó el funcionario en entrevista con El Alteño, quien guarda en reserva los nombres para dar la sorpresa el lunes.

Salomé Sánchez Cruz, nacida en Cortaderal, Gran Chaco de Tarija, es actualmente la mujer más longeva de todo el país, con 116 años. En segundo lugar está la centenaria mujer alteña.

Además, en el caso del varón de 92 años, Soto detalló que también se encuentra en buenas condiciones de salud. A los dos se los está valorando física y legalmente para que el municipio les pueda prestar servicios y ayuda.

“El varón tiene 92 años, tiene familia, está estable, pero debido a su edad, no se moviliza, ellos son como bebés y ante todo hay que cuidar su integridad. Él no camina mucho y sus familiares lo cuidan con mucho esmero. A ambos ancianos los hemos visitado con un equipo multidisciplinario para ayudarles”, explicó.

HOMENAJE

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), activó una campaña para encontrar a los residentes más longevos y el próximo lunes 26 de agosto, Día del Adulto Mayor, realizará un homenaje simbólico para todos los abuelitos.

“Vamos a tener un evento en Ciudad Satélite, en el Distrito 1, donde presentaremos a nuestros dos abuelitos y ahí toda la población los conocerá Además, los coronaremos como nuestros representantes más longevos y haremos un gran homenaje para todos nuestros adultos mayores”, anunció Noel Soto.