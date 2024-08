La nueva función de Google Photos que te permite controlar mejor tus recuerdos

Si eres usuario de Google Photos, seguro ya sabes que esta app se ha convertido en algo más que un simple lugar donde almacenar fotos. Es una herramienta poderosa para organizar, editar y recordar momentos importantes de nuestras vidas. Pero a veces, esos recuerdos que resurgen no son tan placenteros como esperábamos. Google ha escuchado a sus usuarios y ha comenzado a implementar una función que busca mejorar esta experiencia: el nuevo botón «mostrar menos».

¿De qué trata esta nueva función?

La idea detrás de «mostrar menos» es bastante simple, pero poderosa. Todos hemos tenido esa experiencia donde Google Photos nos muestra un recuerdo que preferiríamos no ver: una foto de una ex pareja, un lugar que ya no visitamos con cariño, o simplemente un momento que preferimos dejar en el pasado. Antes, la única solución era bloquear por completo a esa persona o cosa, lo que significaba que incluso las fotos grupales donde aparecían se eliminaban de nuestros recuerdos. Pero ahora, con «mostrar menos», tienes una opción intermedia: podrás ver menos fotos de ciertas personas, sin necesidad de bloquearlas por completo.

Cómo funciona en la práctica

Imagina que tienes una colección de fotos con amigos donde aparece alguien con quien ya no tienes contacto. Gracias a esta nueva opción, esas fotos de grupo donde esa persona no es el foco principal aún podrán aparecer en tus recuerdos, pero aquellas donde está sola no lo harán. Es una solución ideal para no tener que sacrificar recuerdos grupales por un mal momento con alguien en particular.

Para activar esta función, solo tienes que ir a los ajustes de Google Photos, buscar la opción de Memories y ahí encontrarás la nueva categoría para «mostrar menos». Selecciona a las personas que quieras que aparezcan menos y listo. Es una opción sutil pero efectiva para personalizar cómo revives tus recuerdos.

Un enfoque más humano de la tecnología

En mi opinión, esta es una de las actualizaciones más humanas que Google ha lanzado en los últimos tiempos. La vida está llena de matices, y nuestras memorias no son la excepción. Google lo ha entendido bien al ofrecer esta solución que no es todo o nada, sino que respeta esos grises que tanto abundan en nuestras vidas.

Desde su lanzamiento, Google Photos ha estado mejorando continuamente, y este tipo de actualizaciones demuestran cómo la tecnología puede adaptarse mejor a nuestras emociones y necesidades. Es un gran paso adelante, y estoy seguro de que será bien recibido por muchos usuarios que, como yo, han tenido alguna vez un encuentro no deseado con el pasado mientras revisaban sus fotos.

¿Qué más hay en el horizonte?

Google Photos no se detiene aquí. Con nuevas funcionalidades y mejoras en su interfaz de Memories, la app sigue evolucionando para ofrecer una experiencia más personalizada y emocionalmente inteligente. No me sorprendería ver más opciones de personalización en el futuro cercano, tal vez incluso la capacidad de destacar a ciertas personas o momentos con mayor frecuencia.

En WWWhatsnew.com, siempre estamos atentos a las últimas actualizaciones de herramientas como Google Photos. Sabemos que para muchos, estas aplicaciones son más que simples software; son el guardián de sus momentos más preciados. Por eso, es emocionante ver cómo las empresas están invirtiendo en hacer que estas experiencias sean más significativas y menos dolorosas.

Si eres de los que pasan horas organizando sus fotos, te recomiendo darle una oportunidad a esta nueva función. Puede ser justo lo que necesitas para hacer de tu Google Photos un lugar donde solo revivas los momentos que realmente quieres recordar.