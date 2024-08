La ONU lanza el índice de vulnerabilidad multidimensional para complementar el PIB

La Asamblea General de la ONU lanzó oficialmente este martes el «índice de vulnerabilidad multidimensional» (MVI), un indicador que reclamaban los pequeños estados insulares afectados por el cambio climático como complemento al PIB para medir el desarrollo y acceder a financiación internacional.

Naciones Unidas (Estados Unidos) (AFP) – Desde los años 1990, muchos Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) que no son lo bastante pobres en términos de PIB per cápita para acceder a la asistencia preferente de los bancos multilaterales, piden otras herramientas de medida que tuvieran en cuenta su vulnerabilidad particular a los eventos externos, en particular al impacto del calentamiento global.

Tras años de negociaciones internacionales, la Asamblea General finalmente adoptó por consenso la resolución que pone el índice en marcha, y encargó a la ONU y a un comité de expertos independientes actualizarlo.

Basado en las conclusiones de un grupo de alto nivel de la ONU, el índice incorpora indicadores relacionados con las vulnerabilidades estructurales y la falta de resiliencia económica, ambiental y social de un Estado.

Entre ellos, destacan su dependencia de las importaciones, la exposición a eventos climáticos extremos y las pandemias, el impacto de la violencia regional, los refugiados, la presión demográfica, los recursos hídricos y tierras cultivables o la mortalidad infantil.