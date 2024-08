La oposición venezolana denunció que se desconoce el paradero y el estado de salud del dirigente Biagio Pilieri a tres días de su detención

“Exigimos que sea liberado porque querer que se respete la voluntad popular de los venezolanos no es ningún delito”, señaló el partido Convergencia en un comunicado. El disidente fue secuestrado por el SEBIN el pasado miércoles, al término de la marcha en Caracas con motivo del primer mes tras el fraude electoral del chavismo





La oposición venezolana exigió este sábado información sobre el paradero y el estado de salud del dirigente Biagio Pilieri, así como su liberación inmediata, al cumplirse tres días de su detención arbitraria. El partido Convergencia, el cual coordina, difundió un comunicado expresando su repudio al accionar del régimen de Nicolás Maduro y destacó que se trata de una acción injustificada contra una “persona recta, un hombre comprometido con la democracia, la libertad y los derechos humanos”.

“Han pasado tres días desde que Pilieri fue detenido y trasladado al Helicoide (….) A la fecha, sus familiares y representantes jurídicos no han podido constatar su estado de salud ni las causas que motivaron su aprehensión arbitraria”, indicaron. “Hoy no está con nosotros pero exigimos que sea liberado porque querer que se respete la voluntad popular de los venezolanos no es ningún delito”, sumaron en el escrito.

La ex diputada Delsa Solórzano, otra colaboradora cercana de la Plataforma Unitaria Democrática, también expresó su repudio en redes sociales y reiteró que la familia de Pilieri y su equipo legal no han podido comunicarse con él desde el miércoles, un claro avasallamiento de sus derechos. “Esto no solo viola todas la reglas del debido proceso y el derecho a la defensa sino que se suma a la larga lista de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, sentenció a continuación.

Pilieri fue detenido este miércoles por la tarde, cuando se retiraba de la masiva protesta pacífica convocada por María Corina Machado en Caracas, al cumplirse un mes de los fraudulentos comicios en los que Maduro se proclamó ganador sin evidencias que lo respalden. El dirigente se movilizaba en un vehículo junto a su hijo Jesús y otros dos compañeros, y fue sorprendido por los cuerpos de seguridad del régimen, que comenzaron a perseguirlos en dos camionetas y tres motos por las calles de la capital.

El disidente grabó un video en el que mostró como los vehículos intentaron chocarlos para secuestrarlos durante más de 20 minutos, a lo que se sumaron imágenes de transeúntes que captaron un momento de la persecución, sin saber de qué se trataba.

Pocos momentos más tarde, se conoció que la última ubicación de su teléfono celular indicaba El Helicoide, lo que llevó al equipo a pensar que -efectivamente- había sido detenido. Se presume que está también con su hijo, miembro de la agrupación Jóvenes con Venezuela, aunque la falta de información oficial hace difícil esclarecer la situación.

Apenas un día más tarde de conocerse su desaparición forzada, la Policía del régimen allanó su domicilio, en el estado de Yaracuy, sin ofrecer mayores detalles al respecto o las razones de la investigación en su contra. “¡Exigimos que pare la persecución política!”, escribió entonces Convergencia en sus redes sociales mientras que el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alertó a la comunidad internacional sobre la “ola represiva, desatada en las últimas horas”.

Machado también cargó contra el régimen y se refirió a Pilieri como una persona valiente, que se mantuvo firme en la lucha a pesar del riesgo que ello implicaba.

“Biagio es un gran amigo y un gran aliado, un hombre que cuando da su palabra, se compromete. Él sabía el riesgo que corría y, aún así, acompañó hoy a los venezolanos en Caracas como un testimonio de responsabilidad y de entrega con esta causa. Este régimen ha perdido completamente el sentido de la realidad y esa es una señal más de su descalabro. ¡Ni un preso más! ¡Esto no tiene vuelta atrás y el mundo debe reaccionar!”, escribió.

(Con información de EFE)