La Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra vuelve con “Gospel Concert” y tres directoras en escena

La presentación será el sábado 17 de agosto, a las 20:30 h, en la Parroquia La Santa Cruz. Isaac Terceros la describe como un homenaje a la voz humana.

Santa Cruz de la Sierra.- Las melodías reconocidas mundialmente por su riqueza musical y mensaje de esperanza serán ejecutadas por la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra, en su tercera temporada del año. “Gospel Concert” tendrá a tres mujeres en la batuta: Frances Fonza y Patricia Terceros, como directoras invitadas; y Karina Troiano, dirigiendo al Coro Filarmónico y a invitados especiales.

Isaac Terceros, director artístico de la Filarmónica, expresó su satisfacción de presentar este singular concierto programado para el sábado 17 de agosto, a las 20:30 h, en la Parroquia La Santa Cruz (2do anillo, entre las avenidas Cristo Redentor y Beni). “Nuestro equipo está trabajando intensamente para llevar al público un espectáculo de gran nivel”, aseguró.

Terceros describió el concierto que viene como un homenaje a la voz humana. “Por muchos años y generaciones se ha cultivado el canto coral en Santa Cruz; por lo tanto, para nosotros, es una alegría continuar impulsando al Coro Filarmónico e involucrando a las nuevas generaciones”, dijo. Y sí, la presentación será muy especial: 120 coreutas entre adultos, jóvenes y niños participarán del espectáculo acompañados por una banda base de seis instrumentistas (teclado, batería, bajo y guitarra eléctrica). Lo esencial para el género.

Cabe mencionar que el góspel se originó en el seno de iglesias protestantes del siglo XVIII y se ha expandido por todo el mundo con una amplia variedad de estilos. Las melodías nos cuentan las vivencias de muchas generaciones y son un mensaje de esperanza y gratitud a Dios. De ahí que se haya decidido por la Parroquia La Santa Cruz como escenario para el recital.

La directora estadounidense Frances Fonza, especialista en este tipo de música, estará acompañada de la solista Brittany Johnson. “Ellas trabajarán el género tal como sonaba en sus orígenes donde casi no se usaban partituras, las canciones se aprendían de memoria y donde cada una de las notas musicales estaba acompañada por una gran expresividad”, indicó Isaac Terceros.

El repertorio incluye obras vibrantes como “Every Praise”, de David Patton; “O Sing Unto The Lord”, de Diane White; “Revelation 19”, de Jeffrey LaValley; “Hallelujah You Are Whorty”, de Steven A. Taylor y Judith Christie McAllister; entre otras. El concierto durará una hora.

Karina Troiano, directora del Coro Filarmónico, viene preparando las voces desde junio. En esta ocasión, sumaron a las voces adultas la de niños y jóvenes de unidades educativas. El objetivo es integrarlos para su motivación y acercamiento a la música y que puedan continuar su formación artística. Juntos cerrarán el espectáculo.

Patricia Terceros, instrumentista, educadora musical y directora de coro que se apresta a cursar un doctorado en música con especialidad en dirección coral, fue quien hizo las gestiones para que Frances Fonza esté presente en esta temporada de la Filarmónica. Ella fungirá también como directora invitada.

Las actuaciones de la Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra cuentan con el auspicio de Repsol Bolivia, Hotel Yotaú, Corporación Pentágono, Fundación Hugo Landívar, Banco Ganadero, Sofía y Moreno Baldivieso.

Las entradas tienen un solo precio: Bs 120. Físicamente están disponibles en las oficinas de SuperTicket (2do anillo, condominio La Casona, frente al colegio La Salle) y de manera virtual en www.superticket.com.bo. Se puede consultar por ellas en el whatsapp: 75585821.