La Paz: Acusan al Gobierno por rezago de la siembra en Omasuyos

En la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, la época de siembra sufrirá este año un rezago por la falta de diésel, es decir, los tractores que se encargan de hacer el roturado de la tierra ya no trabajan con normalidad.

Incluso de conseguir el combustible, por el trabajo que cumplen en el área rural el costo se ha ido incrementando. “La producción agrícola es perjudicada, porque no hay diésel, los transportistas duermen dos, tres días, por tanto, los tractores cobran más de lo que cobraban antes, para hacer el roturado de tierra”, reclamó el dirigente de los Ponchos Rojos, Enrrique Mamani.

“La siembra ya está dando inicio, por ejemplo, en el sector Murumamani, pero no hay diésel, los tractores no pueden funcionar si no hay diésel, hacen fila por días para conseguir y esos días de trabajo quién va recompensar”, reclamó.

Asimismo, adelantó que este fin de semana volverán a reunirse en un ampliado las 20 provincias paceñas para resolver las medidas de presión a asumir, porque sus demandas no están siendo atendidas.

La Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari realizó, recientemente, llevó adelante un ampliado en la ciudad de El Alto, donde determinó exigir la renuncia del presidente de Estado Luis Arce y anunció el inicio de movilizaciones.

“El presente ampliado exige la renuncia del presidente del Estado Luis Arce, por dar un golpe sindical a la Federación Departamental, por la incapacidad de su gobernabilidad y destrozar la economía del Estado Boliviano”, determinaron en una de sus resoluciones.

Asimismo, exigen se emita la convocatoria a las elecciones nacionales para elegir nuevas autoridades. Esas determinaciones fueron tomadas después de analizar la situación económica que atraviesa el país.