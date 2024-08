La Policía captura al presunto secuestrador de empresario brasileño en Santa Cruz

Fuente: Red Uno

La Policía Boliviana capturó este miércoles 21 de agosto a Marco André Z.V., presunto implicado en el secuestro del empresario brasileño Marco Ferreira Paz, ocurrido el pasado 28 de junio en la zona norte de Santa Cruz. Pasadas las 12:40, el acusado fue trasladado desde el Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) central.

Antes de ser trasladado, Marco André negó las acusaciones, manifestando: “No tengo nada que ver en el secuestro”. En un video que circuló el pasado 5 de julio en redes sociales, el acusado se declaró en la clandestinidad y desmintió cualquier vínculo con el caso. “Mi nombre es Marco André Z.V., y están diciendo que yo soy el secuestrador del empresario brasileño. Todo eso es falso, es mentira”, aseguró en el video. “No tengo nada que ver con ese secuestro, ni siquiera conozco al señor”.

El sindicado también expresó su frustración por lo que considera acusaciones infundadas. “No es la primera vez que me quieren acusar de cosas que no he hecho. La Policía sabe que todo está armado”, afirmó en su mensaje. Asimismo, mostró preocupación por la seguridad de su pareja y su familia, agregando: “Temo por mi vida, también temo por la vida de mi pareja, de mi hijo, de mi familia. Mis derechos están siendo vulnerados. No soy ningún delincuente, no he matado a nadie”.

Recordemos que, la Policía está investigando si el secuestro de Marco Ferreira Paz está relacionado con una deuda de 400.000, aunque aún no se ha determinado si la cifra corresponde a dólares o bolivianos. La investigación continúa para esclarecer los detalles y confirmar la implicación del acusado en el caso.