La revolución de la inteligencia artificial en los nuevos Pixel 9: Gemini y mucho más

Google acaba de lanzar su nueva línea de smartphones Pixel 9, y aunque esto de por sí es una noticia emocionante para los amantes de la tecnología, lo que realmente destaca en este lanzamiento es la integración profunda de su inteligencia artificial avanzada, Gemini. Estamos hablando de una serie de características que buscan mejorar nuestra experiencia con el dispositivo y cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología en general.

Gemini Live: llevando la conversación a otro nivel

Una de las novedades más impresionantes es Gemini Live, un chatbot que promete hacer que hablar con tu teléfono sea tan natural como conversar con un amigo. Pero aquí hay un detalle importante: este no es un asistente cualquiera. Gemini Live puede entender y recordar el contexto de una conversación, incluso si la interrumpes y cambias de tema. ¿Te imaginas preguntar sobre una receta mientras tienes una discusión sobre tu próxima reunión? Gemini Live puede manejarlo sin problemas.

Para acceder a esta función, necesitas suscribirte al plan Google One por 20 dólares al mes, lo que te da acceso a Gemini Advanced. Si compras un Pixel 9 Pro, recibirás un año gratis de este servicio. En mi opinión, aunque puede parecer un gasto adicional, la posibilidad de tener un asistente tan avanzado podría justificar el precio para aquellos que buscan exprimir al máximo su dispositivo.

Más allá de las palabras: la multimodalidad de Gemini

Una de las cosas que más me ha sorprendido es la capacidad de Gemini para trabajar con múltiples formas de entrada: texto, voz e incluso imágenes. Aunque el soporte para la cámara llegará más adelante, desde ya puedes subir imágenes y hacer preguntas sobre ellas. Esto me hace pensar en situaciones cotidianas, como cuando no encuentras un artículo en una tienda: simplemente podrías mostrar una foto del producto a Gemini y dejar que haga la búsqueda por ti.

Gemini Assistant: la evolución del asistente de Google

Gemini Assistant no debe confundirse con Gemini Live. Este asistente estará disponible en todos los dispositivos Pixel 9 y no requiere una suscripción. Lo que lo hace especial es su capacidad para ofrecer información contextual sobre lo que está en tu pantalla. Por ejemplo, imagina que estás viendo un video en YouTube sobre un tema complejo; podrías pedirle a Gemini Assistant que te explique ciertos puntos sin tener que pausar el video.

Esta capacidad de ofrecer asistencia contextual es algo que personalmente encuentro muy útil. Cuántas veces hemos estado leyendo algo interesante en una aplicación y hemos deseado tener más información al instante. Con Gemini Assistant, esa información está a solo un «Hey, Google» de distancia.

Capturas de pantalla inteligentes y mucho más

Otra herramienta que destaca es la nueva aplicación Pixel Screenshots, que te permite buscar información en tus capturas de pantalla. Esto es especialmente útil si eres como yo, que suelo tomar capturas de todo, desde códigos de acceso hasta listas de compras, y luego no puedo encontrarlas cuando realmente las necesito. La idea de poder simplemente preguntarle a la app dónde está esa captura específica me parece revolucionaria.

Fotografía impulsada por IA: Add Me y más

La fotografía siempre ha sido un punto fuerte de los dispositivos Pixel, y la serie 9 no es la excepción. Con la nueva función Add Me, puedes añadirte a las fotos de grupo sin necesidad de pedirle a alguien más que las tome. Es como si la inteligencia artificial fuera tu fotógrafo personal. Además, con el Magic Editor ahora puedes reimaginar tus fotos, cambiando elementos como el fondo o incluso añadiendo detalles que antes no estaban allí.

Para aquellos que disfrutan capturando momentos perfectos, estas herramientas ofrecen una nueva dimensión de creatividad. En WWWhatsnew.com, solemos hablar de cómo la IA está transformando la fotografía, y estas funciones del Pixel 9 son un ejemplo perfecto de ello.

Pixel Studio: creatividad en la palma de tu mano

Finalmente, quiero destacar Pixel Studio, una aplicación que permite generar imágenes directamente desde tu dispositivo mediante texto. ¿Quieres una imagen de un atardecer surrealista? Pídeselo a Pixel Studio y lo tendrás en segundos. Es como tener un pequeño artista en tu bolsillo, listo para plasmar tus ideas.

En mi opinión, la combinación de todas estas funciones hace del Pixel 9 no solo un teléfono, sino una herramienta integral para la vida diaria. Desde manejar conversaciones complejas hasta crear obras de arte digitales, este dispositivo está diseñado para llevar nuestra interacción con la tecnología al siguiente nivel.