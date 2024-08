La Unión Europea no reconoce a Maduro como presidente y España plantea sanciones sin obtener unanimidad

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que Maduro “seguirá como presidente de facto” pero niega “su legitimidad democrática ante unos resultados que no pueden verificarse”.

El Alto Representante Europeo de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, habla con los medios de comunicación antes de una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores europeos en Bruselas, Bélgica, el 29 de agosto de 2024. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

Poco más de un mes después de que Venezuela celebrara las elecciones para dictaminar si Nicolás Maduro continuaba o no en el poder tras más de una década, la Unión Europea ha acordado este jueves que no le reconocerá como presidente ante la falta de avances para que las autoridades electorales presenten actas oficiales que puedan acreditar su victoria.

Así lo ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, este jueves. “No tiene legitimidad democrática como presidente. Seguirá como presidente de facto, pero negamos su legitimidad democrática ante unos resultados que no pueden verificarse”, ha dicho en una rueda de prensa posterior tras el encuentro con los ministros en Bruselas. En dicho reunión, España ha planteado al resto de socios europeos la opción de aplicar sanciones contra el régimen, pero esto todavía no cuenta con los votos necesarios.

“Un mes después no hay esperanza de que presente las actas. Es demasiado tarde para seguir pidiendo esto. No hay actas ni verificación y lamentamos que no las haya nunca”, ha declarado Borrell.

Borrell pide no imponer nuevas sanciones

La propuesta de España no ha contado con un gran respaldo por parte del Alto Representante, quien ha señalado que la UE ya ha impuesto sanciones a cerca de medio centenar de líderes venezolanos. “Hemos llegado casi hasta la cúpula más alta. Maduro no está en la lista, ni tampoco Jorge Rodríguez y unos pocos más. Imponer más sanciones significaría ir contra los máximos responsables, y solo quedan dos o tres que aún no han sido sancionados”, ha explicado.

Sin embargo, Borrell ha explicado que han optado por no imponer nuevas sanciones, tras tener ya sancionadas a 55 personalidades políticas del país. “La realidad es que tenemos a 55 personalidades políticas de Venezuela ya sancionadas, entre ella la vicepresidenta, que ahora es ministra, creo, de Petróleos (Delcy Rodríguez) y al que ahora es ministro del Interior (Diosado Cabello)”, dijo Borrell un consejo informal de ministros de Exteriores de los Veintisiete celebrados en Bruselas.

Borrell también ha señalado que los Estados miembros prefieren esperar y observar cómo se desarrollan los acontecimientos, en caso de que el gobierno venezolano decida iniciar algún tipo de negociación. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido en la reunión que los socios europeos estudien “herramientas” para propiciar un diálogo interno entre Caracas y oposición.

Por el momento, los 27 países de la UE optan por fortalecer el diálogo con actores regionales como Brasil y Colombia, quienes lideran los esfuerzos de mediación para encontrar una solución a la crisis. Además, están centrando su atención en la represión interna en Venezuela, subrayando la importancia de hacer “todo lo posible” para proteger la integridad física de los líderes opositores.

* Con información de EFE y Europa Press