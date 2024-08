Lecheros sacrificaron hasta 13.000 reses para poder cubrir sus deudas, señala Fedeple

“Realmente hemos llegado a perder 13.000 animales y eso significa no producir los 100.000 litros de leche que hoy día estamos dejando de entregar. No nos olvidemos que en un tiempo tuvimos 350.000 litros de leche diario que se producían y ya hoy día ha disminuido”, sostuvo el presidente de Fedeple, Eduardo Cirbián.

Desde Fedeple contemplan que no es solo tarea de los productores, sino también del Gobierno asegurar el mercado nacional y si no se toman medidas no habrá la leche suficiente para el consumo de las familias en el país.

En medio de la emergencia sectorial, el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, compuesto por diferentes despachos del Órgano Ejecutivo, descartó el lunes realizar modificaciones al precio de la leche, reporte que se da después de una reunión sostenida con una firma industrial que opera en Bolivia.

Actualmente, Fedeple pide la derogación de la Resolución Biministerial N°002/2024, la cual establece las bandas de precio para el pago de la leche cruda al productor y de productos seleccionados al consumidor final, advirtiendo que esto impide al sector vender en función a la oferta y la demanda.

Del mismo modo, la entidad que aglutina a los lecheros cruceños exige a la industria láctea un incremento del 30% en el precio que perciben por cada litro de leche, es decir, que los productores del campo reciban cerca de Bs 1 adicional para cubrir los costos de producción básicos.