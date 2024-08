Lee el horóscopo del 17 de agosto: predicciones y número de suerte

20 ABR- 20 MAY.: Hoy comentarás tus planes y preocupaciones con tu pareja, contarás con toda su solidaridad. Cuidado con la ayuda económica que te ofrecen, no sería desinteresada y te costaría mucha incomodidad terminar con ese compromiso. Número de suerte, 13.

21 MAY- 21 JUN.: Te animarás a hacer las preguntas que callabas por miedo a las respuestas. Las ideas que no has concretado por falta de tiempo y de recursos económicos son muy buenas, hoy conversarás con alguien que podría ser el socio ideal, piénsalo, no dejes pasar la oportunidad. Número de suerte, 15.