Legisladores rechazan medidas “ilegales” de la ASFI y que Gobierno controle el dinero de la gente

La ASFI activó controles y limitaciones al uso de tarjetas de débito y crédito en el exterior porque detectó un uso inadecuado para captar dólares en otros países y traerlos a territorio boliviano para especular en el mercado paralelo.

Legisladores en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazaron este viernes las medidas de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) en el uso de tarjetas de debido y crédito en el exterior y cuestionaron que el Gobierno ahora controle el dinero de la gente.

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz calificó la medida como ilegal e inaceptable, porque el Gobierno no meter mano a la billetera de la ciudadanía.

“Es ilegal, porque no pueden entrar a tu tarjeta de crédito. O sea, lo terrible de lo que está pasando con este Gobierno es que está entrando a tu billetera, si tienes tarjeta de crédito para ver cómo te saca dólares”, explicó Paz a la ANF.

“Nosotros hemos podido ver que se han usado tarjetas para ir a casinos, comprar fichas, perder unas cuantas fichas y después de eso que se los devuelvan en dólares, traerlos aquí para especular”, informó la directora de la ASFI, Ivette Espinoza.

La senadora de CC Andrea Barrientos recordó que las restricciones no son recientes, debido a que si uno quiere hacer uso de su tarjeta de débito en el exterior solo puede sacar $us 40 en 15 días en upn mes; mientras que mediante una tarjeta de crédito puede acceder hasta $us 1.000, dependiendo del banco.

“Es una locura (esa limitación), encima dice: es que van al casinito y compran sus fichitas y luego cambian a dólares. ¿Y cuál es el problema si yo quisiera hacer eso si es mi plata? No me regala el Estado, es mi plata. El problema de fondo es que el Gobierno, en su corralito absurdo, nos restringe el acceso a las divisas, a comprar dólares y ahora al uso de las tarjetas”, criticó Barrientos.

La parlamentaria planteó que la banca pueda cobrar comisiones a las transacciones y así la ASFI evitar poner ese tipo de restricciones.

La senadora evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucy Escobar también cuestionó la medida del Gobierno e informó que enviará peticiones de informes escrito para que expliquen porqué asumen medidas que espantan el flujo de ingreso de dólares al país.

El diputado de CC Alejandro Reyes explicó que la medida es ilegal, porque la ASFI no puede regular el gasto económico del ciudadano, esa instancia está para regular a las entidades financieras; “no pueden decir (al individuo) en qué va gastar su dinero”.

Por último, Paz advirtió que ante la desesperación del gobierno de conseguir dólares de dónde sea, la ASFI dejó de defender a la gente y se puso la camiseta del gobierno que quiere sacar plata de donde sea.

