Lima dice que Evo no puede ser candidato y que referendo sobre la reelección es para zanjar el tema para el futuro

El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que la sentencia constitucional 1010, que anula la reelección indefinida, está vigente y lo que busca el Gobierno con un referéndum sobre la reelección continua o discontinua es zanjar este tema para el futuro.

“Tenemos que dejar de pensar de que todo gira alrededor de Evo Morales, esta norma regirá para el futuro del país; la sentencia 1010 está vigente y Morales no puede ser más candidato. Lo que ha habido en el país es gente que, habiendo un referéndum, el 21F, ha terminado desobedeciéndolo y yendo de candidato”, dijo Lima en el programa Que no me pierda.

“Lo que buscamos con esta consulta al pueblo -insistió el ministro de Justicia- es resolver este tema para el futuro, no para Evo Morales, que está inhabilitado definitivamente. Se está buscando clarificar para que no aparezca otra persona que pretenda tener cuatro, cinco, o más períodos (de gobierno)».

Consultado sobre si el artículo 168 de la Constitución es claro sobre el tema de la reelección, Lima dijo que “el 168 se ha construido con una sentencia constitucional que ha sido modificada en relación a una situación concreta, la de Morales y la del 21F, pero lo que buscamos con esta consulta es que no exista lo que han convocado muchas personas del ala ‘evista’: confrontación, bloqueo y que arda el país”.

“Se debe cerrar totalmente el debate para que en el futuro no exista ningún problema en la aplicación del artículo 168”, indicó.

Los periodistas insistieron en consultarle que el tema de la reelección ya está zanjado por la Constitución y por el Referéndum del 21F, “¿para qué consultarle lo mismo, otra vez, al pueblo?”.

Lima respondió: “tenemos claridad de que el 21F y la sentencia 1010 son absolutamente claros, pero no es una posición uniforme en este momento en la sociedad. Como Gobierno tenemos la obligación de regular para el futuro y lo que tiene que quedar claro es que en Bolivia se permite una sola reelección, continua o discontinua, más allá de la situación de Morales”.

La sentencia constitucional 1010/2023, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la opinión consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron sin efecto la Sentencia Constitucional 084/2027, que permitía la reelección indefinida.