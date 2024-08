Lima dice que no habrá referéndum si el TCP responde en los 15 días de plazo; pide que sea antes del sábado

Iván Lima, ministro de Justicia. Foto: ABI

Fuente: ANF

La Paz.– El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que no será posible realizar el referéndum que el presidente del Estado, Luis Arce, intenta convocar si, hasta antes del sábado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no realiza el control constitucional a las preguntas que enviaron.

“Vamos a respetar el trabajo de nuestro Tribunal Constitucional, que tiene un plazo de 15 días marcado por la ley; pero si cumpliera ese plazo de 15 días, nosotros no podemos llevar adelante el referéndum, porque el plazo fatal para que emitamos un decreto supremo es este sábado 31 de agosto. Si el Tribunal Constitucional no se pronuncia hasta antes del sábado, el referéndum no va a poder llevarse adelante”, sostuvo Lima.

El Gobierno tiene la intención de realizar la consulta nacional el 1 de diciembre, el mismo día de las elecciones judiciales. La norma indica que un referéndum se debe convocar con 90 días de anticipación, una vez que las preguntas pasen por controles técnicos y constitucionales.

La autoridad informó que ayer enviaron las preguntas al TCP, subsanando las observaciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE), vía buzón digital. Además, hoy presentaron un memorial con toda la documentación en la ciudad de Sucre.

“Ahora, nosotros somos respetuosos del Tribunal Constitucional, de la independencia que tiene esta instancia de Estado y no podemos hacer un pronunciamiento sobre el trabajo que va a hacer una instancia judicial”, dijo el ministro.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el 6 de agosto que convocará a un referéndum para definir la eliminación de la subvención a los carburantes; el incremento de escaños en Diputados; y esclarecer la reelección de jefes de Estado de forma continua o discontinua. Sin embargo, el TSE devolvió al primer mandatario las preguntas de la consulta porque las cuatro estaban mal planteadas. El Gobierno reconoció las observaciones y descartó la cuestionante sobre la distribución de escaños.

