Lima: Yo no puedo decir si voy a ser o no candidato a Fiscal General  hasta no ver la convocatoria

Fuente: Erbol

“Yo no puedo decirte si voy a ser o no candidato hasta no ver la convocatoria”, así respondió el Ministro de Justicia Iván Lima respecto a la posibilidad de postularse a Fiscal General del Estado.

En entrevista con el programa La Mañana en Directo de Erbol, Lima señaló que evaluará la convocatoria, ya que podría incluir el requisito de no haber sido Ministro, lo cual le imposibilitaría ser postulante.

Al ser consultado sobre si su rol como Ministro de Justicia del actual Gobierno afectaría su imagen, Lima señaló que su rol en la política boliviana no es partidario, sino que trabaja en la transformación de la justicia en este momento.

“El rol mío en la política boliviana no es un rol partidario, yo no soy militante del Movimiento al Socialismo, y, por lo tanto, nunca voy a ser candidato a diputado o senador, ni voy a ocupar otro cargo que no sea el de un invitado”, aseguró Lima, a tiempo de recordar que ahora ocupa su cargo por la invitación del presidente Luis Arce.

Sobre este tema, Lima pidió a la Asamblea Legislativa que tramite de manera oportuna esta ley para elegir al Fiscal General y evitar lo que ocurrió con las elecciones judiciales.

Recordó que el actual fiscal general Juan Lanchipa termina su mandato el 9 de octubre, por lo que mencionó que quedan 60 días para que se venza ese plazo.

Sobre las elecciones judiciales

El Ministro también se refirió a la situación de las elecciones judiciales, donde existe un inconveniente con el Tribunal Constitucional, ya que en cinco departamentos la convocatoria podría quedar desierta debido a la falta de postulantes para cumplir la equidad de género.

El Ministro de Justicia señaló tres posibles soluciones en torno a la Ley 1549. Explicó que la primera opción es sacar una nueva convocatoria para todo el Tribunal Constitucional e iniciar un nuevo proceso de preselección.

La segunda opción es llevar a cabo una elección en los cuatro departamentos (La Paz, Oruro, Chuquisaca y Tarija) donde no existen inconvenientes, y realizar una nueva convocatoria para los cinco departamentos que no lograron la cantidad suficiente de candidatos. La tercera opción que tiene la Asamblea es elegir a quienes tienen la mayor nota.

“También sabemos quién tiene la peor nota. La peor nota la tiene la Fiscal Departamental de Tarija, que sacó 0 sobre 100 y que tiene 50 puntos en su currículum. Ella también está habilitada para ser candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Tarija. Claramente, ahí, ya jugará el voto del ciudadano. Seguramente muchos bolivianos, muchos paceños, querrán votar por el doctor (Israel) Campero como el mejor jurista que tenemos en esta calificación, y tal vez los tarijeños no voten por una persona que ha sacado 0 sobre 100, pero eso ya es otro criterio”, señaló el Ministro.

Sin embargo, Lima no quiso anticipar lo que podría ocurrir en la Asamblea Legislativa y dejó en manos de los parlamentarios la decisión sobre cuál es la lista que enviarán al Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones judiciales.