Llaman a Luis Arce “economista fracasado” por proponer referéndum para resolver problemas de su gobierno

El diputado evista Renán Cabezas advirtió que el Gobierno, en el fondo, planteó una modificación de la Constitución Política del Estado con fines electorales y quiere distraer a la población de la crisis económica.

Fuente: ANF

Dos diputados de oposición calificaron al presidente de Bolivia, Luis Arce, de “economista fracasado” por proponer un referéndum para resolver los problemas de su gobierno; además recordaron que la actual crisis es producto de las gestiones del actual jefe de Estado cuando era ministro de Economía en los casi 14 años de gobierno de Evo Morales.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros afirmó que el mensaje presidencial, en ocasión a los 199 años de independencia de Bolivia, fue “mediocre”, porque busca que los bolivianos resuelvan los problemas económicos generados por el Movimiento Al Socialismo en los casi 20 años de gobierno.

“Lo más destacable (del discurso presidencial) es que admitió que es un economista fracasado y que no tiene capacidad de administrar a nuestro Estado boliviano (…). El tema de la reelección ya es una cosa juzgada en la instancia interna y externa de Bolivia; entonces, no podemos seguir perdiendo el tiempo en eso”, declaró Claros a la ANF.

Arce planteó algunas medidas para contener los problemas económicos del país; entre ellos, el costo de la subvención a los hidrocarburos y la escasez de los dólares; el incremento del precio en dos tipos de gasolina con variaciones acorde al precio internacional del petróleo, mientras se mantiene la subvención de la gasolina especial; un diálogo nacional con el sector privado y un gabinete social con organizaciones sociales.

Lo más llamativo fue la propuesta de un referéndum para que el pueblo decida si se levanta o no la subvención a los hidrocarburos. Además, de rediseñar la distribución de los escaños parlamentarios en Diputados y definir la reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado.

Argumentó que al poner al mercado un nuevo precio de la gasolina premium plus y ultra premium, lo que busca es que, en el momento más crítico de desabastecimiento, al usuario final no le quede de otra que comprar combustible a un precio internacional.

“Plantear un referéndum para regular la subvención no condice con la realidad, porque la subvención ya se ha levantado. Como diputado, fui a hacer fila a un surtidor y me vendieron gasolina premium, no el especial, un punto de 4,80 bolivianos”, declaró Cabezas.

Precisó que la realidad en las provincias del país, como Patacamaya en La Paz, es que se abrió un “mercado negro” de venta de gasolina, porque las tiendas frente a los surtidores ofrecen el litro más de Bs 5.

El magisterio también rechazó la propuesta del Gobierno de realizar un referéndum, debido a que en el fondo lo que hizo es lanzar un “gasolinazo encubierto” y tarde o temprano los ciudadanos se verán obligados a comprar gasolina a precio internacional.

Como medida alternativa, el profesor José Luis Álvarez propuso la nacionalización de la producción del oro, de la agroindustria y la banca privada.

