Macri ratifica su apoyo a Milei, pero le advierte que debe «saber conducir al Congreso»

Fuente: rt.com

La cumbre que realizó la Fundación Pensar, ‘think tank’ del PRO en Argentina, sirvió para que el expresidente Mauricio Macri le dejara varios mensajes al actual Gobierno, resaltando que su espacio político está en un lugar de «absoluta generosidad» hacia la gestión de Javier Milei.

«Estamos todos en la misma página. El PRO está en un lugar de absoluta generosidad, donde tenemos que estar: siempre del lado correcto», sostuvo durante su exposición de este jueves en la provincia de Entre Ríos, en la que agregó que «la política no es solo rosca [negociaciones tras bastidores]».

En ese sentido, Macri se definió como «un pésimo diputado», cargo que ocupó entre 2005 y 2007, pero aclaró: «Entendí la dinámica del Congreso y hay que saber conducirlo«. «Es lo que discuto con Milei. Se requiere profesionalismo«, continuó.

Las palabras del expresidente llegaron días después de que el Senado aprobara el incremento a los jubilados, con el apoyo de los legisladores macristas. La nueva ley fue criticada por Milei, quien anunció que la vetaría porque provocará el desequilibrio en las cuentas fiscales del Gobierno.

Pese a que luego de la votación Macri manifestó su rechazo a la norma y aseguró que debe ser vetada, Milei cuestionó al líder del PRO porque «no maneja la tropa». «No es un problema mío, lo tiene que resolver puertas adentro Juntos por el Cambio», sostuvo y añadió: «O no maneja la tropa o la tropa no entiende lo que hace o no tiene magnitud del daño que está haciendo».

«Lo que dice el tuit está en franca oposición a lo que hicieron sus legisladores, votaron todos este delirio», evaluó el mandatario.

🇦🇷 | El presidente @JMilei se refirió al tuit de Macri donde apoya el veto a la reforma jubilatoria: «Si yo tomo su tuit, significa que no maneja la tropa; lo que dice el tuit está en franca oposición a lo que hicieron sus legisladores, votaron todos este delirio».

El tema del aumento de las jubilaciones no fue el único que generó controversias entre el líder de La Libertad Avanza y Macri. Otra cuestión que los dividió fue el rechazo en el Congreso al decreto que otorgaba fondos reservados a la SIDE.

Luego de la votación hubo una reunión entre ambos, pero las explicaciones del jefe del PRO no dejaron satisfecho a Milei: «Me dio las explicaciones y la verdad es que a mí no me resultaron satisfactorias siendo alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar Argentina».