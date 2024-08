Manfred responde a opositores: Nos golpean porque vamos primeros en las encuestas

Reyes Villa ha ido avanzando poco a poco en su mirada hacia las elecciones generales de 2025, aún no tiene sigla ni candidatos a la presidencia ni vicepresidencia. Dice que ni siquiera está decidido que él sea el aspirante a la Presidencia.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

Fuente: ANF

La Paz.- “La oposición anda golpeando porque vamos primeros en las encuestas sin ser candidatos”, respondió el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, a los opositores que lo critican por reunirse con diputados disidentes y por no firmar un documento de condena contra Nicolás Maduro.

Reyes Villa ha ido avanzando poco a poco en su mirada hacia las elecciones generales de 2025, aún no tiene sigla ni candidatos a la presidencia ni vicepresidencia. Dice que ni siquiera está decidido que él sea el aspirante a la presidencia.

Su trabajo en aglutinar a los legisladores disidentes de Comunidad Ciudadana y Creemos ha provocado la crítica de los opositores, en especial de políticos de Comunidad Ciudadana. La diputada Luisa Nayar dijo que “El llamado capitán ha reciclado la basura del Órgano Legislativo”, en relación a sus colegas que se reunión con el político.

La senadora Andrea Barrientos se sumó a la arremetida, dijo que Reyes Villa “es indiferente a la crisis en Venezuela, no es sorpresa”, “Es el peón del MAS para fragmentar el voto opositor”, sostuvo al observar que mientras la gente luchaba en Bolivia, “él tomaba sol en Miami”.

“Se ha hipotecado a los autoprorrogados que le han hecho desaparecer 12 juicios”, añadió la legisladora de CC. Reyes Villa es señalado por su presunta cercanía con el gobierno de Luis Arce, relación que habría posibilitado que no continúen los procesos legales en su contra.

Frente a estas posiciones, el alcalde cochabambino dijo que “La gente de la oposición anda golpeando a Manfred, pero no importa; anda golpeando porque estamos trabajando; anda golpeando porque vamos primeros en encuestas sin ser candidatos, porque saben que nosotros sabemos trabajar con el pueblo”, respondió.

“Todos los líderes de oposición firmaron un documento condenando el fraude de la dictadura de Maduro. ¿Quién no firmó? Manfred Reyes Villa. Manfred y sus tirasacos son los vasallos de Luis Arce y juntos quieren destruir la economía y al país. Quieren que Bolivia sea Venezuela”, sostuvo el diputado José Manuel Ormachea.

El seguidor político de Reyes Villa, Erick Fajardo, respondió a esa postura: “Ni los dictadores caen ni se hace oposición con declaraciones. Hay que tener capacidad de constituirse en una alternativa y no de sumarse a búsquedas de protagonismo estéril. @ManfredBolivia construye la diferencia”.

Reyes Villa destacó su experiencia para hacer frente las situaciones de emergencia, porque no solo es discurso lírico y demagógico, defendió que estar en un cargo de alcalde o gobernador es importante porque permite conocer la realidad cotidiana de la gente, “desde lo más bajo desde las necesidades más primarias de la población”.

Impulsa su agrupación política Súmate para construir una alternativa política, dijo que recolectarán las firmas para cumplir con los requisitos.

En tanto que, el político de Unidad Nacional Samuel Doria Medina señaló que no ingresará en peleas y discusiones con el alcalde, “lo que le interesa a la población es qué va a pasar con la crisis económica”, dijo, después que el alcalde de Cochabamba dijo que no tenía moral para criticarle, ya que él había sido aliado del gobierno de transición de Jeanine Añez, que no cumplió ese mandato de la población.

Manfred tampoco se siente animado a formar una “juntucha”, recordó que el líder del CC en el pasado ha renunciado tres veces, “ha estado con el anterior gobierno que lamentablemente ha llevado al país a lo que se tenía antes (con el MAS). Han firmado un convenio en el Congreso con 10 puntos, con Andrónico Rodríguez, en una alianza”, en relación a la bancada de Comunidad Ciudadana.

