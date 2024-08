Marín Condori Mamani: “En Santa Cruz se siembra más de 60% con semillas transgénicas”

Raúl Domínguez.

Fuente: El Deber

Los organismos genéticamente modificados son seres vivos cuyo material genético ha sido alterado de una manera que no ocurre de forma natural mediante la inserción, eliminación o modificación de genes específicos. Las semillas transgénicas son aquellas que han sido modificadas mediante prácticas científicas. Estas semillas presentan en su genoma ciertos genes que no tenían en su estado natural.

Transgénico, por su parte, es un adjetivo que refiere a aquel ser vivo cuya composición ha sido alterada a través de la incorporación de genes externos, que no le eran propios por naturaleza. Gracias a este tipo de semillas, se pueden crear plantas resistentes a los insectos y a los herbicidas.

En Bolivia no hay eventos transgénicos propios, todo lo que conocemos son provenientes de países vecinos como Brasil, Paraguay, Argentina, Estados Unidos y otros, esto porque, el país aún no ha incursionado en estas herramientas biotecnológicas de manera legal y porque no existen lineamientos claros en ciencia.