“Más que un héroe, es mi todo”, dijo la madre del niño que denunció a su padre por violencia en El Alto

La denuncia llegó este miércoles hasta el Ojo Ciudadano de Red Uno, un espacio habilitado para escuchar a la gente, donde un menor de aproximadamente 9 años relató en medio de desesperación, que su padre golpea presuntamente a su madre, además agregó que incluso le hace ingerir bebidas alcohólicas.

Red Uno con el compromiso social que tiene, llegó hasta la vivienda del niño acompañados con funcionarios de la Defensoría, donde pudimos hablar con la madre del menor y confirmó el hecho.

“Gracias a él y a mis otros hijos sigo adelante, es mi motor a cada momento, él ya me dijo antes mami hagamos algo, pero él sabe cómo es la situación. Ya mi familia no me apoya como antes, por culpa de su padre, pero él me dice no importa porque siempre voy a estar a tu lado”, manifestó la madre del menor.

La mujer afirmó que el consumo de bebidas alcohólicas hizo que su pareja cambie, hecho que se fue acrecentando a tal punto de que su relación se hizo insostenible.

“Es muy difícil contar mi situación, decirlo a grandes rasgos. Lastimosamente lo que le volvió así a su papá es la bebida, desde que vino a trabar acá (El Alto) y conocer amigos, todo es tomar, la bebida le hace mal y cambia a las personas”, señaló la madre del niño.

La madre tiene 3 hijos se dedica a lavar ropa y limpiar casa y departamentos para cuidar y mantener a sus hijos, para ella tener un trabajo es muy complicado. La Defensoría de la Niñez, intervino en el caso y comprometió ayudarlos.

“Somos de la Defensoría 24 horas de El Alto y se le va a colaborar a la señora como lo recomienda la Ley 348, nuestro trabajo es precautelar el buen resguardo del niño y de la población vulnerable de violencia”, señaló la funcionaria de la defensoría de la ciudad de El Alto.

Así mismo, dijeron que coordinarán con instituciones para lograr el resguardan correspondiente tanto de los niños como de la madre.