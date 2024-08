Ministro de Deportes de Italia: «El COI subestimó la seguridad de los atletas»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, ha declarado en entrevista con el periódico La Verità que, en su opinión, el Comité Olímpico Internacional (COI) «subestimó la seguridad de los atletas» y «se necesitan reglas claras», pronunciándose de esa manera sobre la polémica desatada a raíz del breve combate entre la boxeadora italiana Angela Carini y su rival argelina Imane Khelif.

Carini se retiró del ‘ring’ a los 46 segundos, tras recibir un derechazo en la nariz. «Podía ser el combate de mi vida, pero tenía que pensar en salvaguardar mi seguridad», comentó en aquel entonces la deportista, quejándose del dolor que le impidió seguir luchando.

«Cuando vi a Angela detenerse y llorar al cabo de unos segundos, me quedé desconcertado y desorientado. Después del combate, me confió que percibía una violencia en los golpes de su adversaria que describió como devastadora. En casos como estos hay que pedir apoyo a la ciencia: me cuesta imaginar que en el ámbito deportivo se puedan declinar múltiples géneros«, afirmó Abodi.

El ministro italiano también criticó la decisión de permitir las pruebas de natación en el Sena durante los Juegos Olímpicos de París. «Ese río no es un lugar adecuado para nadar», estimó. Tampoco fue de su agrado la polémica ceremonia de apertura, que a su modo de ver «no representó plenamente el espíritu olímpico» y «fue una falta de respeto por la tradición olímpica y los valores tradicionales».

