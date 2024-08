Ministro Lima a Carlos Romero: Que explique por qué no supervisó al ‘narco’ Maximiliano Dávila

El ministro de Relaciones Exteriores a.i., Iván Lima, demandó al exministro de Gobierno Carlos Romero que explique al país el por qué no supervisó de forma debida a su jefe antidrogas Maximiliano Dávila, vinculado al tráfico de drogas, según la fiscalía y la justicia norteamericana.

“El (entonces) ministro de Gobierno, es decir Carlos Romero, debía supervisar y evitar que ocurra lo que está pasando en este momento, esta será una información internacional, el director de la Fuerza ELCN de Bolivia hasta el 2019 -durante el gobierno de Evo Morales y a la cabeza de Carlos Romero- es acusado por la fiscalía y la justicia norteamericana de narcotráfico. Es una cosa muy grave”, afirmó Lima en declaraciones a la ANF.

El exministro señaló que el Gobierno no sabe cómo salir de los diferentes problemas económicos que le aquejan, por esa razón crea “cortinas de humo”, mencionó el caso del general Juan José Zúñiga con la toma militar, la falta de recursos para pagar a los importadores, la escasez de diésel y dólares.

“Utilizan todas las vías para deshacerse de Evo Morales”, sostuvo Romero al referirse al caso Maximiliano Dávila, detenido en enero de 2022 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y supuesto enriquecimiento ilícito. Respondió en esos términos a las voces que aseguran que Dávila comprometerá a Evo Morales con los ilícitos. “Quien nada tiene nada tema”, afirmó.

El exjefe antidroga durante el gobierno de Evo Morales fue detenido después que el exmayor de la Policía Omar Rojas fue detenido en Colombia en el marco de una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“Lo que tiene que explicar Romero, es por qué no ejerció debida supervisión sobre Maximiliano Dávila y lo segundo que tiene que explicarle al país es su intervención en diferentes casos, hay situaciones de narcotráfico que va a tener que aclarar. Él tiene la función de defender casos de narcotráfico a través de su estudio de abogados”, insistió Lima.

La Cancillería remitió en las últimas horas al Tribunal Supremo de Justicia la solicitud de extradición de Dávila, de parte de Estados Unidos. Un trámite que inició en 2022 y que ha concluido este jueves. “Ahora el Tribunal Supremo de Justicia conforme al Tratado de Extradición y al Código de Procedimiento Penal tiene que iniciar esa primera parte del procedimiento, la primera parte es la solicitud de detención preventiva con fines de extradición”, precisó la autoridad.

Complementó que, en el marco del procedimiento, Estados Unidos tendría que solicitar formalmente la extradición, que puede hacerlo o abandonar el mismo; de continuar, al final de la etapa de fondo el Tribunal Supremo de Justicia emitirá un pronunciamiento autorizando o negando la extradición. Es una decisión judicial, no es política”.

El canciller a.i. explicó que un proceso de extradición dura por lo menos 90 días, 30 días de la etapa inicial y 60 días de la etapa de fondo. Estados Unidos en este momento ya podría presentar su apersonamiento y formalizar su solicitud.

Lima critica gestión de Romero en la lucha contra el narcotráfico

“¿La actuación de Carlos Romero fue adecuada, fue pertinente, fue oportuna en el combate contra el narcotráfico? las cifras lo muestran: no fue una actuación adecuada, no fue pertinente, no fue oportuna, y la mayor parte de los casos de narcotráfico que se terminan de investigar es en este gobierno, terminan de desestructurarse y perseguirse penalmente”, precisó Lima.

Insistió que la autoridad que debía cuidar al país y a la sociedad boliviana del tráfico de drogas, era un narcotraficante, que ahora es perseguido penalmente por un sistema de justicia que no es tolerante con este ilícito, afirmó en relación a la justicia estadounidense.

“Si la defensa que quieren emprender Maximiliano Dávila y Carlos Romero es de victimizarse, de acusar que el imperialismo está generando una situación de persecución que no van a responderle a la justicia, claramente hay una cortina de humo, pero de ellos”, añadió.

