Montaño expresa su felicidad por primera convocatoria a la Verde

No ocultó su felicidad ni un instante. El volante de Aurora, Gabriel Montaño, expresó su felicidad y alegría por ser convocado a la selección nacional absoluta, luego del anuncio realizado por el entrenador Óscar Villegas. Reveló que se sintió muy asombrado por el llamado, pero advirtió que se brindará íntegro en todas las prácticas.

Montaño (18 años) hizo toda su carrera en Aurora, desde las divisiones formativas y reserva hasta la profesional. En años pasados, tuvo minutos en algunos partidos, pero desde que el DT Sergio Órteman asumió en el Equipo del Pueblo, K’allu, como es conocido por sus compañeros de club, fue pieza inamovible en el primer equipo.

«Muy feliz, muy contento por la convocatoria del profe (Óscar Villegas). Ahora toca dar todo de mí. No me lo esperaba, pero muy contento de estar ahí en la convocatoria. Ahora toca trabajar el doble para quedarme ahí. Algo muy hermoso, algo soñado para mí que nunca estuve ahí, así que me toca defender los colores de Bolivia», indicó Montaño.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Montaño se enteró de la convocatoria luego del entrenamiento matutino de este viernes. Sus compañeros lo felicitaron y los más experimentados le dieron consejos para que pueda asumir este reto sin miedo, pero con mucha determinación. El joven futbolista ya fue parte de selecciones juveniles de Bolivia, pero esta primera convocatoria a la Absoluta es muy especial por el gran momento que atraviesa.

«Agradecido siempre con la prensa que está en el complejo, a mamá Sandra (Valencia) que siempre está apoyándome, a Jimmy, Alejandro, Mariana (Cornejo) que siempre están conmigo», agregó Montaño como sentimiento de agradecimiento a toda la familia celeste que le brindó su respaldo incondicional.

El lunes será parte del cotejo de Aurora ante Real Tomayapo (19:00) en el estadio Félix Capriles. De inmediato, el goleador popular con seis tantos en el Torneo Clausura, espera poder llevar sus anotaciones hasta la Verde.