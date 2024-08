Morales denuncia racismo y dice que no autorizan los vuelos que contratan para que viaje en avioneta privada

Revela que “algunas” autoridades o exautoridades contratan vuelos de ese tipo para ayudarle a evitar las horas de viaje por tierra.

Por Pablo Peralta Miranda

Fuente: Visión 360

“Hay avioneta, pero no hay aeropuerto para Evo”, con esas palabras el expresidente Evo Morales denunció este domingo que sufre racismo y discriminación, porque en los aeropuertos no autorizan los vuelos que “algunas” autoridades o exautoridades contratan para que viaje en avioneta privada.

“Exautoridades, algunas autoridades consiguen avioneta privada para que Evo viaje, pero no autorizan para que levante el vuelo o aterrice. Quiero que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero esta situación (…). Entonces, cómo es la discriminación, es el fascismo, es el racismo, es otra forma de recolonización, realmente no se entiende”, aseguró Morales en su programa dominical en RKC.

El exmandatario contó que semanas atrás cuando estaba en El Alto (La Paz) debía trasladarse a Challapata y de ahí a Yacuiba (Tarija), por tierra, comprando gasolina a un precio mayor al del costo oficial durante su recorrido. En ese contexto, Morales reveló que hay “algunas” autoridades o exautoridades que contratan vuelos privados para evitar ese trajín. “Siempre hacen eso, para a veces también ayudarme, tantas horas de viaje”, expresó.

El ex Jefe de Estado contó que en una oportunidad en un viaje que tenía programado de Cochabamba a Santa Cruz la firma contratada, al final, le dijo que no podía viajar y le confesó que está prohibido trasladarlo.

“La avioneta estaba lista para viajar el día siguiente, a primera hora, de Cochabamba a Santa Cruz. Sospechosamente, la empresa me dice: ‘No, por razones técnicas no podemos viajar’. (Le dije, hablo por debajo:) ‘Dígame la verdad’. (Responde:) ‘Nos han prohibido, no te podemos llevar’”, comentó Morales.

