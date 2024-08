Morales responde al procurador Siles; dice que no se presentará ante el juicio penal que le inició

El expresidente Evo Morales respondió al procurador del Estado, César Siles, y anunció que no se presentará al proceso que le inició por los delitos de difamación, calumnia e injurias. Morales afirmó que tales denuncias no le causan miedo.

“Que me procese, no me voy a presentar, que me meta a la cárcel. No voy a ir, tienen citación, haga lo que hagan. (En el gobierno) de Lucho Arce me están procesando, que me procesen, no tengo miedo. He estado tantas veces en la cárcel. Cree que me van a asustar, meter miedo”, dijo Morales en su programa difundido a través de Radio Kawsachun Coca.

La afirmación del exmandatario se debe a que el 15 de agosto, el procurador César Siles, a título personal, formalizó la demanda contra Morales por los delitos de difamación, calumnia e injurias, luego de que este último lo acusara de haber pedido 40 mil dólares a 10 militares que están con detención preventiva por el alzamiento armado del pasado 26 de junio. Dichas acusaciones fueron hechas sin pruebas por parte de Evo Morales.

«Corresponden previamente los actos preparatorios, ya se ha presentado (la denuncia), ha sido sorteada la causa en el juzgado 12 de Sentencia en lo Penal. Estamos a la espera de que esos oficios puedan determinar las respuestas a cada una de esas solicitudes que se han hecho y, con eso, aquí ya empieza el juicio oral, contradictorio a diferencia de un proceso», dijo Siles la pasada semana.

Sin embargo, este domingo, Morales siguió acusando a Siles por los cobros a los militares, además dijo que el actual procurador fue el autor intelectual para que se lo inhabilite como candidato a senador.

“César Siles es el autor intelectual para que Evo sea inhabilitado como candidato a senador. Debería renunciar a la procuraduría que me procese, aprovechando y usando la Procuraduría me está procesando”, aseveró Morales.

