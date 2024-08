“No hay en Bolivia”: Bebé con el corazón en el lado derecho necesita un respirador especial para su cirugía

Este jueves 8 de agosto, la pequeña Ashly Soto, de solo 41 días de nacida, enfrenta una batalla por su vida en el Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez de Santa Cruz. Originaria de Mineros, Santa Cruz, Ashly nació con una rara y peligrosa condición conocida como dextrocardia, donde su corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del pecho. Para salvar su vida, la menor necesita ser sometida a una cirugía urgente, pero un insumo vital falta: un respirador de membrana.

Yucel Flores, madre de la pequeña, expresó su angustia en una entrevista con Notivisión Primero: “Lo que estamos necesitando en este momento es el oxigenador de membrana, sino se consigue ese oxigenador no se podrá operar mi niña y como cualquier madre estoy preocupada por conseguirlo, me han dicho que ese oxigenador aquí tampoco se encuentra, no hay en Bolivia”.

La desesperación de Yucel la ha llevado a solicitar ayuda a diversas autoridades. “Gracias a Dios, estamos viendo con el Sedes y con el Gobierno, con el presidente para ver si nos pudieran ayudar para poder traer ese oxigenador, no solamente para mi niña sino también para otros niños”, agregó.

A pesar de la gravedad de su condición, la pequeña Ashly mantiene una lucha diaria por su vida. “Un poco estable, hay días que está bien, días que está mal”, comentó su madre, quien hizo un emotivo llamado a la ministra de Salud y al presidente para conseguir el respirador necesario.

El tiempo apremia, y la vida de Ashly depende de este respirador. Según lo que se le ha informado a la familia, la operación solo podrá llevarse a cabo si se consigue y se trae el respirador a Bolivia.

Ashly está a pocos días de cumplir dos meses de vida, y su familia pide ayuda urgente. Si usted puede colaborar o conoce a alguien que pueda hacerlo, puede contactarse al siguiente número: 766 34 441 .

“Cualquier ayuda es bienvenida”, concluyó Yucel, aferrándose a la esperanza de salvar a su pequeña hija.