“No hay magia, se necesita una política económica integral” para enfrentar falta de dólares, remarca analista

En solo una semana, el boliviano perdió la mitad de su valor en el mercado paralelo del dólar de Desaguadero, en la frontera entre Bolivia y Perú.

La moneda estadounidense se cotizaba el 26 de julio a Bs 10,50 y el 2 de agosto a Bs 14. Es decir, en siete días subió Bs 3,50. La cotización oficial sigue congelada en Bs 6,96.

Para el economista Gonzalo Chávez, “estamos frente a una situación sumamente complicada que tiene múltiples causas y por lo tanto las soluciones también van de manera integral”, entre ellas acortar el déficit fiscal y acudir a un “crédito puente” y establecer un “tipo de cambio flexible”.

“Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, no hay una bala de plata, no hay magia, se necesita una política económica integral”, señaló.