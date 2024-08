«No nos pueden estar dando pan hoy y mañana hambre»: Cámara de Transporte garantiza el paso de cisternas a Chile

En Bolivia, desde hace más de una semana, los surtidores de combustible comenzaron a registrar largas filas de vehículos en busca de diésel.

Foto: BTV

La Paz, 1 de agosto de 2024 (ANF).- El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Héctor Mercado, aseguró que el paso de cisternas a Chile está garantizado en esta jornada de bloqueos a nivel nacional; sin embargo, resaltó que hasta el mediodía de esta jornada no conocieron ninguna información sobre alguna descarga de combustible desde un buque en el Terminal de Sica Sica, Puerto de Arica.

“Hemos sido claros, va a haber paso para todas las cisternas, no hay ningún problema (tanto de ida como de vuelta). (…) Ya tendrían que estar descargando a las cisternas, pero ya es mediodía y no hay nada. Segundo, hemos sido claros, no nos pueden estar dando pan hoy y mañana hambre. No hay más que ese barco que el Gobierno dice que está listo para descargar. Nosotros creemos que debe haber una solución a todo el problema”, indicó Mercado en contacto con la ANF.

Desde hace más de una semana, los surtidores de combustible comenzaron a registrar largas filas de vehículos en busca de diésel. Las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos admitieron que tuvieron problemas logísticos en los dos puntos importantes de descarga: la terminal de Sica Sica, en el puerto de Arica, y en la hidrovía Paraguay-Paraná.

Además, la escasez de dólares que se arrastra desde febrero del año pasado provocó que el sector del autotransporte tenga que importar repuestos y lubricantes a un mayor costo.

Ante la falta de soluciones efectivas a ambos problemas, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, afín al Gobierno, decidió convocar a un paro nacional con bloqueos, cierre de fronteras y toma de surtidores de combustible, para esta jornada. A esa medida se sumó el transporte pesado, reforzando los puntos de bloqueos en las carreteras nacionales e internacionales.

Los conductores del transporte pesado instalaron un punto de bloqueo en Tambo Quemado, frontera con Chile, provocando que varios buses del servicio internacional y cisternas bolivianas queden varadas a primeras horas de este jueves.

El presidente del Estado, Luis Arce, aseguró ayer que esta jornada comenzará el descargue de combustible para que pueda cubrir el desabastecimiento de diésel que vive el país. Por ello, pidió al sector del autotransporte levantar sus medidas de presión para que puedan pasar las cisternas.