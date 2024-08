“No salgo a matar a nadie”, se justifica el chofer y familia del pasajero lo culpan de su muerte

Hugo Adalberto Pereira Aguilera era un músico y reconocido por su carácter alegre y tranquilo., contó su hermano José Armando.

Santa Cruz, Bolivia.-

En un lamentable hecho ocurrido este martes 20 de agosto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un pasajero identificado como Hugo Adalberto Pereira Aguilera, perdió la vida tras caer de un micro en movimiento. El conductor del vehículo, quien ha sido aprehendido por las autoridades, aseguró que hizo todo lo posible por auxiliar a la víctima, pero lamentablemente no pudo evitar la tragedia.

Según el relato del chofer, el micro estaba detenido para recoger a otros pasajeros cuando Hugo, que aún no había subido completamente al vehículo, cayó al cordón de la acera al abrirse la puerta. “Le brindé auxilio de inmediato, incluso traté de conseguir una ambulancia en una posta cercana, pero no me prestaron asistencia”, afirmó el conductor. En su defensa, también expresó: “Pido disculpas a la familia, no fue mi intención. No salgo a matar a nadie, salgo a ganarme el pan de cada día”.

Sin embargo, la familia de Hugo Adalberto responsabilizó directamente al chofer por la muerte de su ser querido. José Armando Pereira, hermano del fallecido, declaró con dolor: “Mi hermano fue víctima de la imprudencia criminal de un conductor de micro. Abordó el vehículo, y el conductor, sin cerrar la puerta, arrancó de manera violenta, lanzándolo hacia afuera. Hugo cayó en la acera y se golpeó la cabeza, lo que le causó la muerte casi instantánea”.

La familia Pereira exige justicia y ha solicitado una investigación exhaustiva del hecho. “Estamos aguardando la autopsia que determinará las causas exactas del deceso. Los investigadores de la Policía deberán establecer el grado de responsabilidad del conductor, que para nosotros es total”, señaló José Armando.

“Mi hermano era musico desde hace mucho tiempo, era una persona de la tercera edad, pero seguía ejerciendo su ocupación de músico. Era una persona muy tranquila, alegre y lo vamos a recordar así”, concluyó José Armando.